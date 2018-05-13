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19:08 (мск), источник: ТАСС

Рекорд РФПЛ по средней посещаемости матчей установлен в сезоне-2017/18

ТАСС, 13 мая. Рекорд по средней посещаемости матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) установлен в сезоне-2017/18, она составила 13 971 человек за игру. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2007, когда на матчи российского первенства в среднем приходили 13 115 болельщиков.

Средняя посещаемость матчей повысилась на 2,5 тысячи человек по сравнению с играми прошлого сезона, год назад на встречи российского первенства пришло в среднем 11 415 зрителей. Самой посещаемой командой в домашних играх тогда стал московский «Спартак», на который в среднем приходило 32 670 человек. В текущем сезоне на все игры чемпионата пришли 3 353 024 человека.

Больше всего зрителей пришло на матч четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1, 6 августа 2017 года) на стадионе «Санкт-Петербург» — 53 359 человек. Также петербургский клуб побил рекорд общей домашней посещаемости в сезоне. Все матчи на стадионе «Санкт-Петербург» в различных турнирах посетили 1 020 966 зрителей. В среднем посмотреть на «Зенит» в Петербурге приходило 43 962 болельщика в сезоне.

Наихудшая статистика в плане средней посещаемости была показана в матче 22-го тура чемпионата России между пермским «Амкаром» и тульским «Арсеналом» (0:2, 9 марта) — 1089 зрителей. Из-за плохого состояния газона на стадионе «Звезда» в Перми встреча была перенесена на арену «Нефтяник» в Уфе. Также пермский клуб стал самой малопосещаемой командой РФПЛ на своем поле — в среднем 5 633 болельщика.

Личный клубный рекорд в чемпионате России побил московский ЦСКА. Суммарная домашняя посещаемость армейцев в текущем сезоне составила 234 080 человек. В среднем домашние встречи ЦСКА посещали 15 605 болельщиков. В последний раз больше команду поддерживали в 1975 году: в чемпионате СССР 327 000 человек посетили встречи армейцев, что в среднем составило 21 800 зрителей за матч.

Текущий сезон российского первенства завершился 13 мая. Чемпионом страны стал московский «Локомотив», второе место занял ЦСКА, бронзовые медали завоевал столичный «Спартак». В Лигу Европы вышли «Краснодар», санкт-петербургский «Зенит» и «Уфа». В зону переходных матчей за сохранение прописки в РФПЛ попали «Амкар» и махачкалинский «Анжи». Выбыли из высшей лиги напрямую «Тосно» из Ленинградской области и «СКА-Хабаровск».

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