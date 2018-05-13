Рекорд РФПЛ по средней посещаемости матчей установлен в сезоне-2017/18

Средняя посещаемость матчей повысилась на 2,5 тысячи человек по сравнению с играми прошлого сезона, год назад на встречи российского первенства пришло в среднем 11 415 зрителей. Самой посещаемой командой в домашних играх тогда стал московский «Спартак», на который в среднем приходило 32 670 человек. В текущем сезоне на все игры чемпионата пришли 3 353 024 человека.

Больше всего зрителей пришло на матч четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1, 6 августа 2017 года) на стадионе «Санкт-Петербург» — 53 359 человек. Также петербургский клуб побил рекорд общей домашней посещаемости в сезоне. Все матчи на стадионе «Санкт-Петербург» в различных турнирах посетили 1 020 966 зрителей. В среднем посмотреть на «Зенит» в Петербурге приходило 43 962 болельщика в сезоне.

Наихудшая статистика в плане средней посещаемости была показана в матче 22-го тура чемпионата России между пермским «Амкаром» и тульским «Арсеналом» (0:2, 9 марта) — 1089 зрителей. Из-за плохого состояния газона на стадионе «Звезда» в Перми встреча была перенесена на арену «Нефтяник» в Уфе. Также пермский клуб стал самой малопосещаемой командой РФПЛ на своем поле — в среднем 5 633 болельщика.

Личный клубный рекорд в чемпионате России побил московский ЦСКА. Суммарная домашняя посещаемость армейцев в текущем сезоне составила 234 080 человек. В среднем домашние встречи ЦСКА посещали 15 605 болельщиков. В последний раз больше команду поддерживали в 1975 году: в чемпионате СССР 327 000 человек посетили встречи армейцев, что в среднем составило 21 800 зрителей за матч.