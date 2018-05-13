Рейнгольд: Игра «Спартака» — это полное безобразие! Каррера провалил сезон

«То, что «Спартак» сегодня сделал на поле , не лезет ни в какие ворота. Нельзя играть в футбол без настроения. Безобразие! Илья Кутепов, например, на ровном месте подвёл всю команду. Он просто плюнул своим партнёрам в лицо, и после такого, конечно, нужно было его менять. Александр Самедов тоже очень плохо отыграл. А ведь многие игроки, которые напортачили сегодня, играют в сборной. Они все уже, наверное, собрались на отдых, но надо же было хоть хорошее впечатление оставить болельщикам.

Массимо Каррера наверняка требовал совсем не то, что показали сегодня на поле футболисты «Спартака». Этот сезон был, конечно, для него провальным, в сравнении с прошлым. Массимо его провалил. Мне кажется, ему нужно понять менталитет русских игроков, которых надо постоянно подстёгивать. Тренера с таким складом ума, как у него, для «Спартака» больше нет. Принять тот клуб мог, наверное, только Каррера и Юрий Сёмин. Я, будучи на месте руководства «Спартака», не стал бы трогать Карреру после поражения, — сказал Валерий Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Игнатовым.