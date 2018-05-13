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19:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Рейнгольд: Игра «Спартака» — это полное безобразие! Каррера провалил сезон

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Динамо» (0:1) в матче 30-го тура РФПЛ.

«То, что «Спартак» сегодня сделал на поле, не лезет ни в какие ворота. Нельзя играть в футбол без настроения. Безобразие! Илья Кутепов, например, на ровном месте подвёл всю команду. Он просто плюнул своим партнёрам в лицо, и после такого, конечно, нужно было его менять. Александр Самедов тоже очень плохо отыграл. А ведь многие игроки, которые напортачили сегодня, играют в сборной. Они все уже, наверное, собрались на отдых, но надо же было хоть хорошее впечатление оставить болельщикам.

Массимо Каррера наверняка требовал совсем не то, что показали сегодня на поле футболисты «Спартака». Этот сезон был, конечно, для него провальным, в сравнении с прошлым. Массимо его провалил. Мне кажется, ему нужно понять менталитет русских игроков, которых надо постоянно подстёгивать. Тренера с таким складом ума, как у него, для «Спартака» больше нет. Принять тот клуб мог, наверное, только Каррера и Юрий Сёмин. Я, будучи на месте руководства «Спартака», не стал бы трогать Карреру после поражения, — сказал Валерий Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Игнатовым.

Спартак М 0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо М
13.05.2018, 14:00 Зрители: 42124 основной раунд: 30-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дмитрий Хохлов
Голы
48 Евгений Луценко 35′
Составы
90+5′ Артем Ребров 32
Роман Зобнин 47
Лоренсо Мельгарехо 25
34′ Илья Кутепов 29
Александр Самедов 19
Квинси Промес (к) 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
68′ Никола Максимович 33
Фернанду 11
46′ Софьян Ханни 30
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
76′ Артем Тимофеев 40
Дмитрий Комбаров 23
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов 8′
34 Константин Рауш
3 Себастьян Хольмен
4 Владимир Рыков 8′
44 Тони Шуньич
88 Александр Ташаев 90+5′
27 Самба Соу
8 Кирилл Панченко 63′
13 Федор Черных
5 Абдул Азиз Тетте 73′
23 Антон Соснин
48 Евгений Луценко 90′
7 Евгений Марков 90+4′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 3
7 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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