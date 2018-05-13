«Сальто? Еще увидите!» Облегчение Заболотного и последние слова Кришито в России

Источник: Советский спорт

«Я бы не сказал, что сезон был суперпровальным»

Игроки «Зенита» даже после 6:0 очень хотели разъехаться по домам, а не делиться мыслями о футболе. Как всегда, это не относится к Антону Заболотному, впервые забившему за петербургский клуб в официальных матчах.

— Спасибо Ерохину за хорошую передачу, — форвард адресовал благодарность автору покера. — Я рад и счастлив, что смог закончить эту серию в этом сезоне. Что так случилось. Долгожданный гол… Я долго к этому шел, был вознагражден за работу.

— Казалось, у вас даже слезы были.

— Было чуть-чуть, но надо было дальше играть.

— Важно было так крупно выиграть?

— Да, прощались с игроками, надо было на хорошей ноте закончить этот не суперудачный сезон.

— Удивились, что Манчини уходит?

— Нет, слухов много ходило. Объявил он нам только сегодня. Размышлять об этом не было возможности.

— Такие крутые сальто, только вы делаете?

— Не знаю, наверное, да.

— Надеемся, увидим еще.

— Конечно увидите, буду стараться.

— «Тосно» вылетел. Жаль ребят?

— Ребят жаль, но это больше ошибка руководства. Они играли, несмотря на то, какая ситуация там, какая ситуация в семьях. Деньги не платятся. Передо мной не закрыт долг. Руководство относится к игрокам не очень хорошо. Ребята отдавались, заслужили Кубок России. В следующем сезоне они, я думаю, будут бороться за возвращение в премьер-лигу.

— Можно сказать, что этот гол стал толчком?

— Конечно, это толчок. Я бы не сказал, что сезон суперпровальный. У меня есть личные рекорды. Я отыграл 29 матчей, один матч пропустил из-за карточек. У меня не было травм, я не пропустил ни одной тренировки. Для меня это подвиг. У меня дебютный сезон в РФПЛ, я забил пять мячей. Это отличный результат. Нужно продолжать работать, стараться.

— Вас включили в расширенный список. Как будете готовиться?

— Да, уже прислали нам план, по которому будем заниматься. Буду готовиться.

«Манчини заслужил работу в сборной»

Доменико Кришито после круга почета по стадиону был нарасхват.

— Все 7 лет в России я чувствовал себя как дома, меня отлично приняли тут, — говорил итальянец на поле. — Я наслаждался каждым днём в Петербурге. Болельщики, как всегда, были на высоте, хочу извиниться перед ними, что мы не смогли стать чемпионами.

— Какие моменты будут самыми памятными?

— Их было очень много. Но больше всего запомнились разгромные победы над «Спартаком».

Теперь уже бывший капитан «Зенита — один из редких игроков, кто ушел со стадиона через микст-зону и унес с собой много памятных подарков, начиная компакт-диском и заканчивая картиной с опечатками рук.

— Это был невероятный день. Я хочу поблагодарить всех людей, которые приняли меня здесь. Этот день был очень важным для меня, все-таки последняя игра за «Зенит». Теперь я буду болельщиком команды.

— До матча знали, что вас заменят в конце?

— Нет, но я предполагал такое развитие событий. Тренер понимал значимость этого дня для меня и дал возможность поблагодарить всех, кто был на стадионе. Я должен еще сказать спасибо тренеру за такую возможность.

— Наверняка представляли себе, каким будет последний матч за «Зенит». Ожидания совпали?

— Сложно что-то заранее ожидать. Я понимал, что будет блестящая церемония, но когда увидел такое количество слов на итальянском от болельщиков, испытал непередаваемые эмоции. Еще раз спасибо каждому.

— Когда приняли решение покинуть Петербург?

— Несколько месяцев назад я разговаривал с семьей. После семи лет в Петербурге мы посчитали, что пришло время вернуться домой. Хотя Петербург останется для нас вторым домом, потому что мои дети здесь выросли. Сейчас пора вернуться в «Дженоа». Эта команда — в моем сердце. Я был там с 14 лет. Очень рад, что вернусь туда, но в то же время мне грустно покидать «Зенит».