«Сальто? Еще увидите!» Облегчение Заболотного и последние слова Кришито в России
После победы над хабаровским СКА Заболотный радовался голу и сочувствовал «Тосно», а Кришито раздавал много прощальных интервью.
После победы над хабаровским СКА Заболотный радовался голу и сочувствовал «Тосно», а Кришито раздавал много прощальных интервью.
Игроки «Зенита» даже после 6:0 очень хотели разъехаться по домам, а не делиться мыслями о футболе. Как всегда, это не относится к Антону Заболотному, впервые забившему за петербургский клуб в официальных матчах.
— Спасибо Ерохину за хорошую передачу, — форвард адресовал благодарность автору покера. — Я рад и счастлив, что смог закончить эту серию в этом сезоне. Что так случилось. Долгожданный гол… Я долго к этому шел, был вознагражден за работу.
— Казалось, у вас даже слезы были.
— Было
— Важно было так крупно выиграть?
— Да, прощались с игроками, надо было на хорошей ноте закончить этот не суперудачный сезон.
— Удивились, что Манчини уходит?
— Нет, слухов много ходило. Объявил он нам только сегодня. Размышлять об этом не было возможности.
— Такие крутые сальто, только вы делаете?
— Не знаю, наверное, да.
— Надеемся, увидим еще.
— Конечно увидите, буду стараться.
— «Тосно» вылетел. Жаль ребят?
— Ребят жаль, но это больше ошибка руководства. Они играли, несмотря на то, какая ситуация там, какая ситуация в семьях. Деньги не платятся. Передо мной не закрыт долг. Руководство относится к игрокам не очень хорошо. Ребята отдавались, заслужили Кубок России. В следующем сезоне они, я думаю, будут бороться за возвращение в
— Можно сказать, что этот гол стал толчком?
— Конечно, это толчок. Я бы не сказал, что сезон суперпровальный. У меня есть личные рекорды. Я отыграл 29 матчей, один матч пропустил
— Вас включили в расширенный список. Как будете готовиться?
— Да, уже прислали нам план, по которому будем заниматься. Буду готовиться.
Доменико Кришито после круга почета по стадиону был нарасхват.
— Все 7 лет в России я чувствовал себя как дома, меня отлично приняли тут, — говорил итальянец на поле. — Я наслаждался каждым днём в Петербурге. Болельщики, как всегда, были на высоте, хочу извиниться перед ними, что мы не смогли стать чемпионами.
— Какие моменты будут самыми памятными?
— Их было очень много. Но больше всего запомнились разгромные победы над «Спартаком».
Теперь уже бывший капитан «Зенита — один из редких игроков, кто ушел со стадиона через
— Это был невероятный день. Я хочу поблагодарить всех людей, которые приняли меня здесь. Этот день был очень важным для меня,
— До матча знали, что вас заменят в конце?
— Нет, но я предполагал такое развитие событий. Тренер понимал значимость этого дня для меня и дал возможность поблагодарить всех, кто был на стадионе. Я должен еще сказать спасибо тренеру за такую возможность.
— Наверняка представляли себе, каким будет последний матч за «Зенит». Ожидания совпали?
— Сложно
— Когда приняли решение покинуть Петербург?
— Несколько месяцев назад я разговаривал с семьей. После семи лет в Петербурге мы посчитали, что пришло время вернуться домой. Хотя Петербург останется для нас вторым домом, потому что мои дети здесь выросли. Сейчас пора вернуться в «Дженоа». Эта команда — в моем сердце. Я был там с 14 лет. Очень рад, что вернусь туда, но в то же время мне грустно покидать «Зенит».
— Рассчитываете, что Манчини позовет вас в сборную Италии?
— Роберто заслужил эту должность. Я читал в итальянской прессе, что он будет новым тренером сборной. Он очень хороший специалист, и этот сезон в «Зените» — не его вина. На поле выходили игроки, и мы там допускали ошибки. Повторюсь, это отличный тренер, ему по силам тренировать сборную. Я его поздравляю и надеюсь, что буду в национальной команде.
|Зенит
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6:0
Первый тайм: 3:0
|СКА-Хабаровск
|Роберто Манчини
|Сергей Передня
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Голевые моменты
|1
|33
|Удары (всего)
|5
|14
|Удары в створ
|1
|8
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)