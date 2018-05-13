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18:49 (мск), источник: Советский спорт

«Сальто? Еще увидите!» Облегчение Заболотного и последние слова Кришито в России

После победы над хабаровским СКА Заболотный радовался голу и сочувствовал «Тосно», а Кришито раздавал много прощальных интервью.

Источник: Советский спорт

«Я бы не сказал, что сезон был суперпровальным»

Игроки «Зенита» даже после 6:0 очень хотели разъехаться по домам, а не делиться мыслями о футболе. Как всегда, это не относится к Антону Заболотному, впервые забившему за петербургский клуб в официальных матчах.

— Спасибо Ерохину за хорошую передачу, — форвард адресовал благодарность автору покера. — Я рад и счастлив, что смог закончить эту серию в этом сезоне. Что так случилось. Долгожданный гол… Я долго к этому шел, был вознагражден за работу.

— Казалось, у вас даже слезы были.
— Было чуть-чуть, но надо было дальше играть.

— Важно было так крупно выиграть?
— Да, прощались с игроками, надо было на хорошей ноте закончить этот не суперудачный сезон.

— Удивились, что Манчини уходит?
— Нет, слухов много ходило. Объявил он нам только сегодня. Размышлять об этом не было возможности.

— Такие крутые сальто, только вы делаете?
— Не знаю, наверное, да.

— Надеемся, увидим еще.
— Конечно увидите, буду стараться.

— «Тосно» вылетел. Жаль ребят?
— Ребят жаль, но это больше ошибка руководства. Они играли, несмотря на то, какая ситуация там, какая ситуация в семьях. Деньги не платятся. Передо мной не закрыт долг. Руководство относится к игрокам не очень хорошо. Ребята отдавались, заслужили Кубок России. В следующем сезоне они, я думаю, будут бороться за возвращение в премьер-лигу.

— Можно сказать, что этот гол стал толчком?
— Конечно, это толчок. Я бы не сказал, что сезон суперпровальный. У меня есть личные рекорды. Я отыграл 29 матчей, один матч пропустил из-за карточек. У меня не было травм, я не пропустил ни одной тренировки. Для меня это подвиг. У меня дебютный сезон в РФПЛ, я забил пять мячей. Это отличный результат. Нужно продолжать работать, стараться.

— Вас включили в расширенный список. Как будете готовиться?
— Да, уже прислали нам план, по которому будем заниматься. Буду готовиться.

«Манчини заслужил работу в сборной»

Доменико Кришито после круга почета по стадиону был нарасхват.

— Все 7 лет в России я чувствовал себя как дома, меня отлично приняли тут, — говорил итальянец на поле. — Я наслаждался каждым днём в Петербурге. Болельщики, как всегда, были на высоте, хочу извиниться перед ними, что мы не смогли стать чемпионами.

— Какие моменты будут самыми памятными?
— Их было очень много. Но больше всего запомнились разгромные победы над «Спартаком».

Теперь уже бывший капитан «Зенита — один из редких игроков, кто ушел со стадиона через микст-зону и унес с собой много памятных подарков, начиная компакт-диском и заканчивая картиной с опечатками рук.

— Это был невероятный день. Я хочу поблагодарить всех людей, которые приняли меня здесь. Этот день был очень важным для меня, все-таки последняя игра за «Зенит». Теперь я буду болельщиком команды.

— До матча знали, что вас заменят в конце?
— Нет, но я предполагал такое развитие событий. Тренер понимал значимость этого дня для меня и дал возможность поблагодарить всех, кто был на стадионе. Я должен еще сказать спасибо тренеру за такую возможность.

— Наверняка представляли себе, каким будет последний матч за «Зенит». Ожидания совпали?
— Сложно что-то заранее ожидать. Я понимал, что будет блестящая церемония, но когда увидел такое количество слов на итальянском от болельщиков, испытал непередаваемые эмоции. Еще раз спасибо каждому.

— Когда приняли решение покинуть Петербург?
— Несколько месяцев назад я разговаривал с семьей. После семи лет в Петербурге мы посчитали, что пришло время вернуться домой. Хотя Петербург останется для нас вторым домом, потому что мои дети здесь выросли. Сейчас пора вернуться в «Дженоа». Эта команда — в моем сердце. Я был там с 14 лет. Очень рад, что вернусь туда, но в то же время мне грустно покидать «Зенит».

— Рассчитываете, что Манчини позовет вас в сборную Италии?
— Роберто заслужил эту должность. Я читал в итальянской прессе, что он будет новым тренером сборной. Он очень хороший специалист, и этот сезон в «Зените» — не его вина. На поле выходили игроки, и мы там допускали ошибки. Повторюсь, это отличный тренер, ему по силам тренировать сборную. Я его поздравляю и надеюсь, что буду в национальной команде.

Зенит 6:0
Первый тайм: 3:0
СКА-Хабаровск
13.05.2018, 14:00 Зрители: 46218 основной раунд: 30-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Сергей Передня
Голы
6′ Себастьян Дриусси (Д. Кришито) 11
21′ Антон Заболотный (А. Ерохин, Э. Ригони) 29
38′ Александр Ерохин (Э. Ригони) 21
49′ Александр Ерохин 21
60′ Александр Ерохин 21
78′ Александр Ерохин (Л. Паредес) 21
Составы
Егор Бабурин 71
Игорь Смольников 19
54′ Миха Мевля 23
Эмилиано Ариэль Ригони 10
37′ Далер Кузяев 14
Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Антон Заболотный 29
56′ 68′ Юрий Жирков 18
Эльмир Набиуллин 15
86′ Доменико Кришито (к) 4
Илья Скроботов 80
61′ Себастьян Дриусси 11
Магомед Оздоев 27
1 Александр Довбня
26 Александр Черевко 74′
5 Александр Пуцко
37 Дмитрий Гришко
77 Константин Савичев 65′
17 Дмитрий Кабутов
21 Артем Самсонов
20 Максим Канунников
88 Георгий Наваловский 70′
96 Александр Максименко
13 Александр Димидко (к) 46′
87 Максим Казанков
19 Виталий Федотов 84′
10 Владислав Никифоров
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 1
33 Удары (всего) 5
14 Удары в створ 1
8 Угловые 6
10 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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