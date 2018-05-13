Заболотный: Долг «Тосно» передо мной не погашен
Футболист петербургского «Зенита» Антон Заболотный заявил, что его предыдущий клуб «Тосно» до сих пор должен ему деньги.
Футболист петербургского «Зенита» Антон Заболотный заявил, что его предыдущий клуб «Тосно» до сих пор должен ему деньги.
Заболотный перешел из «Тосно» в «Зенит» во время зимнего трансферного окна, в тот период футболисты команды из Ленинградской области объявляли кратковременную забастовку
«Жаль ребят из “Тосно”, но это ошибка руководства. Футболисты играли, зная какая там тяжелая ситуация, зная, какая ситуация в их семьях. Деньги не платятся до сих пор. Долг передо мной тоже не погашен. Руководство не очень хорошо относится к футболистам, но они отдавались полностью. Заслужили Кубок России. Думаю, в следующем сезоне “Тосно” будет бороться за возвращение в премьер-лигу», — заявил Заболотный журналистам.
Заболотный отметил, что не может назвать нынешний сезон провальным для себя лично. «Не могу сказать, что для меня лично это суперпровальный сезон. У меня есть личные рекорды. Отыграл 29 матчей, пропустил только одну игру