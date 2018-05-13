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18:36 (мск), источник: Р-Спорт

Заболотный: Долг «Тосно» передо мной не погашен

Футболист петербургского «Зенита» Антон Заболотный заявил, что его предыдущий клуб «Тосно» до сих пор должен ему деньги.

Источник: РИА "Новости"

Заболотный перешел из «Тосно» в «Зенит» во время зимнего трансферного окна, в тот период футболисты команды из Ленинградской области объявляли кратковременную забастовку из-за невыплаты зарплат. 9 мая «Тосно» обыграл курский «Авангард» в финале Кубка России и завоевал первый трофей в истории клуба, но после поражения в 30-м туре чемпионата России от «Уфы» со счетом 0:5 вылетел из РФПЛ.

«Жаль ребят из “Тосно”, но это ошибка руководства. Футболисты играли, зная какая там тяжелая ситуация, зная, какая ситуация в их семьях. Деньги не платятся до сих пор. Долг передо мной тоже не погашен. Руководство не очень хорошо относится к футболистам, но они отдавались полностью. Заслужили Кубок России. Думаю, в следующем сезоне “Тосно” будет бороться за возвращение в премьер-лигу», — заявил Заболотный журналистам.

Заболотный отметил, что не может назвать нынешний сезон провальным для себя лично. «Не могу сказать, что для меня лично это суперпровальный сезон. У меня есть личные рекорды. Отыграл 29 матчей, пропустил только одну игру из-за перебора желтых карточек. У меня не было травм, не пропустил ни одной тренировки. Для меня это подвиг. Забил 5 мячей в дебютном сезоне в премьер-лиге. Отличный результат. Надеюсь, он станет хорошим толчком для следующего сезона», — добавил форвард.

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