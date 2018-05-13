Заболотный: Долг «Тосно» передо мной не погашен

Источник: РИА "Новости"

Заболотный перешел из «Тосно» в «Зенит» во время зимнего трансферного окна, в тот период футболисты команды из Ленинградской области объявляли кратковременную забастовку из-за невыплаты зарплат. 9 мая «Тосно» обыграл курский «Авангард» в финале Кубка России и завоевал первый трофей в истории клуба, но после поражения в 30-м туре чемпионата России от «Уфы» со счетом 0:5 вылетел из РФПЛ.

«Жаль ребят из “Тосно”, но это ошибка руководства. Футболисты играли, зная какая там тяжелая ситуация, зная, какая ситуация в их семьях. Деньги не платятся до сих пор. Долг передо мной тоже не погашен. Руководство не очень хорошо относится к футболистам, но они отдавались полностью. Заслужили Кубок России. Думаю, в следующем сезоне “Тосно” будет бороться за возвращение в премьер-лигу», — заявил Заболотный журналистам.