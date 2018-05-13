«СКА-Хабаровск» повторил худший результат в российской истории

Столь же слабую игру в атаке демонстрировал только нижегородский «Локомотив» в сезоне-2000. По 17 раз отличались футболисты «Тюмени"-1998, «Уралана"-2000, «Шинника"-2006 и «Томи"-2016/17, — пожалуй, самых слабых команд в истории высшего дивизиона.

По набранным очкам дальневосточники заняли пятое место с конца в российской истории. Слабее армейцев выступали те же «Уралан», «Шинник» и «Тюмень», а также «Химки» образца сезона-2009. Те же 13 очков в переводе на современную систему подсчета набрало тюменское «Динамо-Газовик» в самом первом чемпионате России.