«СКА-Хабаровск» повторил худший результат в российской истории
В 29 турах чемпионата-2017/18 футболисты хабаровского СКА забили всего 16 голов и повторили худший результат в российской истории.
В 29 турах чемпионата-2017/18 футболисты хабаровского СКА забили всего 16 голов и повторили худший результат в российской истории.
Столь же слабую игру в атаке демонстрировал только нижегородский «Локомотив» в сезоне-2000. По 17 раз отличались футболисты «Тюмени"-1998, «Уралана"-2000, «Шинника"-2006 и «Томи"-2016/17, — пожалуй, самых слабых команд в истории высшего дивизиона.
По набранным очкам дальневосточники заняли пятое место с конца в российской истории. Слабее армейцев выступали те же «Уралан», «Шинник» и «Тюмень», а также «Химки» образца сезона-2009. Те же 13 очков в переводе на современную систему подсчета набрало тюменское «Динамо-Газовик» в самом первом чемпионате России.
Еще на один российский рекорд хабаровчане могут замахнуться в случае возвращения в элиту. Их безголевая серия составила 916 минут, причем в 10 весенних матчах армейцы ни разу не смогли огорчить соперников. Дольше (на протяжении 12 матчей) без голов обходилась только «Томь» в сезоне-2011/12. Любопытно, что часть матчей той серии томичи провели под руководством нынешнего главного тренера СКА Сергея Передни.