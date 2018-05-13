Манчини: Решил уйти из «Зенита» три месяца назад

Источник: РИА "Новости"

— Прежде всего, хочу поблагодарить клуб за то, что предоставил возможность тренировать команду, — начал Манчини. — Отмечу, что болельщики заслуживали большего, они вели себя фантастически и поддерживали нас всегда. Очень жаль, что не удалось выиграть чемпионат. В критический момент мы потеряли трех игроков основы — Кокорина, Мамману и Кузяева. Это сказалось.

Подчеркну, что инициатива уйти — моя. Во многом решение связано с семейными обстоятельствами. Решение принято примерно три месяца назад, и оно никак не связано с другой работой.

— Решение объявить об уходе прямо до последнего матча — чья инициатива?

— Президента.

— Какой совет вы дадите вашему сменщику?

— Уверен, что следующим станет талантливый тренер. Считаю, что «Зенит» — очень сильная команда. Если бы не травмы Кузяева и Кокорина, то мы могли бы достичь как минимум полуфинала Лиги Европы.

— Назовите лучший и худший матчи в сезоне.

— У нас было большое количество матчей, в которых мы проиграли. В четырех из пяти проигранных матчей мы заслуживали победы. Также мы заслуживали ничьей в выездном матче со «Спартаком».

— Знали ли игроки о вашем уходе?

— Я им ничего не говорил. Но, возможно, они начали задумываться, когда появились слухи о моем уходе. Об отставке футболисты узнали в воскресенье утром.

— Как вы сами оцените этот сезон?

— Я всегда стараюсь выкладываться до конца и добиваться максимума в любом матче. Всегда требую выкладки на сто процентов от футболистов. Любой чемпионат, который не заканчивается победой, для меня становится разочарованием. Во многом я связываю неудачи этого сезона с травмами Кокорина, Мамманы и Кузяева. Все произошло в критический момент, из-за этого наступил спад в игре. Вплоть до матча с ЦСКА мы сохраняли шансы на титул. Если бы не эти травмы, наши шансы на победу были бы выше.

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— Жалеете о каком-нибудь из принятых решений? Например, о том, что вы отдали Шатова с Дзюбой в аренду.

— Нет, не жалею. Не чувствую, что совершал ошибки и принимал неправильные решения. Если отмотать время назад, я сделал бы то же самое. Были приняты решения, в которых я не сомневаюсь.

— Что вы думаете о кандидатурах Маурицио Сарри и Синиши Михайловича? Правда, что последнего вы сами рекомендовали на пост?

— Не знаю, как ответить. Я не имею отношения к будущему тренеру «Зенита», никому не давал советов.

— Вы уходите в сборную Италии?

— На данный момент никаких договоренностей нет. Было бы неправильно вести переговоры с Федерацией футбола Италии до того, как разорван контракт с «Зенитом». Не могу подтвердить, что я стану тренером сборной Италии. Но мне было бы интересно занять этот пост. Теперь я имею право вступить в переговоры с итальянской федерацией.

— Какой частью работы вы довольны?