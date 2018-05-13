Футболист «Зенита» Файзулин завершил карьеру
ТАСС, 13 мая. Полузащитник санкт- петербургского футбольного клуба «Зенит» Виктор Файзулин объявил о завершении спортивной карьеры. Слова 32-летнего игрока приводит телеканал «Матч-ТВ».
ТАСС, 13 мая. Полузащитник санкт- петербургского футбольного клуба «Зенит» Виктор Файзулин объявил о завершении спортивной карьеры. Слова 32-летнего игрока приводит телеканал «Матч-ТВ».
Контракт Файзулина с «Зенитом» истекает летом.
«Ухожу из футбола, 100%, — сказал Файзулин. — Но остаюсь жить в Петербурге, буду заниматься бизнесом, у меня есть футбольный проект».
Файзулин
За сборную России футболист провел 24 игры, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.