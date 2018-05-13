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17:27 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Файзулин завершил карьеру

ТАСС, 13 мая. Полузащитник санкт- петербургского футбольного клуба «Зенит» Виктор Файзулин объявил о завершении спортивной карьеры. Слова 32-летнего игрока приводит телеканал «Матч-ТВ».

Источник: РИА "Новости"

Контракт Файзулина с «Зенитом» истекает летом.

«Ухожу из футбола, 100%, — сказал Файзулин. — Но остаюсь жить в Петербурге, буду заниматься бизнесом, у меня есть футбольный проект».

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Файзулин из-за травмы не участвовал в официальных матчах с 20 сентября 2015 года. Он выступает за петербургский клуб с 2008 года, на его счету 229 игр и 26 голов. В составе «Зенита» Файзулин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Также он является двукратным обладателем Кубка России, трижды завоевывал Суперкубок страны, в апреле текущего года было объявлено, что футболист возобновил тренировки.

За сборную России футболист провел 24 игры, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

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