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17:29 (мск), источник: ТАСС

Каррера: Итоги сезона для «Спартака» нельзя назвать позитивными

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Итоговые результаты «Спартака» в этом сезоне можно назвать скорее негативными, чем позитивными. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в заключительном матче чемпионата России уступил московскому «Динамо» со счетом 0:1 и занял третье место по итогам сезона, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. В полуфинале Кубка России красно-белые проиграли «Тосно», а в группе Лиги чемпионов заняли третье место, после чего в 1/16 финала Лиги Европы уступили испанскому «Атлетику».

«У нас больше негатива по итогам сезона, — сказал Каррера. — У нас был шанс завоевать серебро и выйти напрямую в Лигу чемпионов, мы не достигли всех целей, к которым стремились. Несмотря на третье место, не думаю, что этот сезон можно назвать позитивным. Самым позитивным моментом стоит назвать беспроигрышную серию в 18 матчей, которая позволила нам подняться в таблице после неудачного начала чемпионата».

Спартак М 0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо М
13.05.2018, 14:00 Зрители: 42124 основной раунд: 30-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Дмитрий Хохлов
Голы
48 Евгений Луценко 35′
Составы
90+5′ Артем Ребров 32
Роман Зобнин 47
Лоренсо Мельгарехо 25
34′ Илья Кутепов 29
Александр Самедов 19
Квинси Промес (к) 10
де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
68′ Никола Максимович 33
Фернанду 11
46′ Софьян Ханни 30
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
76′ Артем Тимофеев 40
Дмитрий Комбаров 23
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов 8′
34 Константин Рауш
3 Себастьян Хольмен
4 Владимир Рыков 8′
44 Тони Шуньич
88 Александр Ташаев 90+5′
27 Самба Соу
8 Кирилл Панченко 63′
13 Федор Черных
5 Абдул Азиз Тетте 73′
23 Антон Соснин
48 Евгений Луценко 90′
7 Евгений Марков 90+4′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 3
7 Фолы 12
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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