Каррера: Итоги сезона для «Спартака» нельзя назвать позитивными

«Спартак» в заключительном матче чемпионата России уступил московскому «Динамо» со счетом 0:1 и занял третье место по итогам сезона, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. В полуфинале Кубка России красно-белые проиграли «Тосно», а в группе Лиги чемпионов заняли третье место, после чего в 1/16 финала Лиги Европы уступили испанскому «Атлетику».

«У нас больше негатива по итогам сезона, — сказал Каррера. — У нас был шанс завоевать серебро и выйти напрямую в Лигу чемпионов, мы не достигли всех целей, к которым стремились. Несмотря на третье место, не думаю, что этот сезон можно назвать позитивным. Самым позитивным моментом стоит назвать беспроигрышную серию в 18 матчей, которая позволила нам подняться в таблице после неудачного начала чемпионата».