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16:38 (мск), источник: Lenta.Ru

ЦСКА опередил «Спартак» и напрямую попал в Лигу чемпионов

Московский ЦСКА обыграл махачхалинский «Анжи» в заключительном 30-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и занял второе месте в турнирной таблице, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

Благодаря этому армейцы в следующем сезоне стартуют в Лиге чемпионов сразу с группового этапа.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1. На 9-й минуте счет открыл нападающий армейцев Ахмед Муса. На 33-й счет сравнял хавбек Арсен Хубулов. Вперед красно-синих вывел форвард Витиньо (61-я минута).

В параллельном матче «Спартак», который до 30-го тура занимал второе место, проиграл «Динамо» — 0:1. На 35-й минуте реализовал пенальти нападающий бело-голубых Евгений Луценко.

Источник: РИА "Новости"

В результате красно-белые остались с 56 очками и расположились на третьем месте, пропустив вперед ЦСКА (58 очков). «Спартак», как и армейцы, сыграет в Лиге чемпионов, но начнет еврокубковую кампанию с квалификационного этапа.

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар», петербургский «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы.

Чемпионом РФПЛ стал московский «Локомотив», обыгравший 5 мая «Зенит». Чемпионство стало для железнодорожников первым с 2004 года.

ЦСКА 2:1
Первый тайм: 1:1
Анжи
13.05.2018, 14:00 Зрители: 25916 основной раунд: 30-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Вадим Скрипченко
Голы
9′ Ахмед Муса (К. Набабкин, Виктор Винисиус Витинью) 7
61′ Виктор Винисиус Витинью (А. Муса) 11
8 Арсен Хубулов 33′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
32′ Кирилл Набабкин 14
68′ Александр Головин 17
Ахмед Муса 7
Виктор Винисиус Витинью 11
46′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
85′ Алан Дзагоев 10
Георгий Миланов 8
75′ Федор Чалов 63
Кристиян Бистрович 25
98 Александр Будаков
5 Магомед Мусалов
14 Игорь Армаш
52 Мирал Самарджич
94 Олег Данченко 68′
6 Паул Антон 90′
8 Арсен Хубулов
49 Александр Прудников
91 Павел Яковлев (к) 66′
7 Достонбек Хамдамов
10 Квадво Поку 46′
99 Хуан Эдуардо Лескано
88 Иван Маркелов 28′
3 Владимир Полуяхтов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 2
15 Фолы 9
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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