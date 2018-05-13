ЦСКА опередил «Спартак» и напрямую попал в Лигу чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Благодаря этому армейцы в следующем сезоне стартуют в Лиге чемпионов сразу с группового этапа.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1. На 9-й минуте счет открыл нападающий армейцев Ахмед Муса. На 33-й счет сравнял хавбек Арсен Хубулов. Вперед красно-синих вывел форвард Витиньо (61-я минута).

В параллельном матче «Спартак», который до 30-го тура занимал второе место, проиграл «Динамо» — 0:1. На 35-й минуте реализовал пенальти нападающий бело-голубых Евгений Луценко.

Источник: РИА "Новости"

В результате красно-белые остались с 56 очками и расположились на третьем месте, пропустив вперед ЦСКА (58 очков). «Спартак», как и армейцы, сыграет в Лиге чемпионов, но начнет еврокубковую кампанию с квалификационного этапа.

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар», петербургский «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы.