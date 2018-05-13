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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Покер Ерохина помог «Зениту» разгромить «СКА-Хабаровск» — 6:0

«Зенит» одержал крупную победу над «СКА-Хабаровск» в матче 30-го тура РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

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Покер в составе сине-бело-голубых оформил Александр Ерохин, по одному мячу забили Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

Последний матч у руля «Зенита» провёл главный тренер Роберто Манчини. Также прощальную игру в составе сине-бело-голубых отыграл капитан Доменико Кришито.

«Зенит» набрал 53 очка и финишировал на пятом месте в таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (13) завершил чемпионат последним.

Зенит 6:0
Первый тайм: 3:0
СКА-Хабаровск
13.05.2018, 14:00 Зрители: 46218 основной раунд: 30-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Сергей Передня
Голы
6′ Себастьян Дриусси (Д. Кришито) 11
21′ Антон Заболотный (А. Ерохин, Э. Ригони) 29
38′ Александр Ерохин (Э. Ригони, Л. Паредес) 21
49′ Александр Ерохин 21
60′ Александр Ерохин 21
78′ Александр Ерохин (Л. Паредес) 21
Составы
Егор Бабурин 71
Игорь Смольников 19
55′ Миха Мевля 23
Эмилиано Ариэль Ригони 10
37′ Далер Кузяев 14
Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Антон Заболотный 29
56′ 67′ Юрий Жирков 18
Эльмир Набиуллин 15
86′ Доменико Кришито (к) 4
Илья Скроботов 80
61′ Себастьян Дриусси 11
Магомед Оздоев 27
1 Александр Довбня
26 Александр Черевко 74′
5 Александр Пуцко
37 Дмитрий Гришко
77 Константин Савичев 65′
17 Дмитрий Кабутов
21 Артем Самсонов
20 Максим Канунников
88 Георгий Наваловский 69′
96 Александр Максименко
13 Александр Димидко (к) 46′
87 Максим Казанков
19 Виталий Федотов 84′
10 Владислав Никифоров
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
33 Удары (всего) 5
14 Удары в створ 1
8 Угловые 6
10 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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