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Покер Ерохина помог «Зениту» разгромить «СКА-Хабаровск» — 6:0
«Зенит» одержал крупную победу над «СКА-Хабаровск» в матче 30-го тура РФПЛ.
«Зенит» одержал крупную победу над «СКА-Хабаровск» в матче 30-го тура РФПЛ.
Встреча прошла в
Покер в составе
Последний матч у руля «Зенита» провёл главный тренер Роберто Манчини. Также прощальную игру в составе
«Зенит» набрал 53 очка и финишировал на пятом месте в таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (13) завершил чемпионат последним.
|Зенит
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6:0
Первый тайм: 3:0
|СКА-Хабаровск
|Роберто Манчини
|Сергей Передня
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|33
|Удары (всего)
|5
|14
|Удары в створ
|1
|8
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)