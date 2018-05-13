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15:10 (мск), источник: ТАСС

Стадион «Ростов-Арена» официально открыли в присутствии более 40 тысяч болельщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Стадион «Ростов-Арена», построенный в Ростове-на-Дону специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, официально открыли перед третьим тестовым матчем, передает корр. ТАСС. На игру пришли более 40 тысяч болельщиков.

Перед входом на стадион в 11:00 началась развлекательная программа. Здесь для гостей организовали несколько площадок для фотосессий. Многие делали селфи с талисманом чемпионата мира волком Забивакой. Гостей развлекали ходулисты, артисты в ярких костюмах, со сцены выступали творческие коллективы.

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Также на территории стадиона организовали спортивную зону — и взрослые, и дети могли попробовать забить гол в специальные импровизированные ворота с нарисованными мячами, поиграть в настольный футбол и пройти викторину на спортивную тему. Работала и площадка аквагрима, лица гостям разукрашивали в желто-синие цвета — в фирменные цвета клуба «Ростов».

Олеся, давняя болельщица «Ростова», несмотря на небольшой дождь, пришла с двумя детьми и супругом задолго до начала матча. «С детьми специально пришли, в шарфах, много развлечений тут, вот лица разукрасили детям. У нас и бабушка хотела прийти, если бы была нормальная погода, тоже бы пришла», — рассказала она ТАСС.

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Послушав песни, поиграв в футбол, зрители проходили в чашу стадиона. За несколько минут до начала матча началась официальная церемония открытия арены. На торжественной церемонии присутствовали и. о. вице-премьера РФ Ольга Голодец и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сегодня у нас замечательный праздник — до чемпионата мира по футболу осталось 32 дня. 12 новых стадионов открыли свои двери для болельщиков, такой замечательный стадион в Ростове. Мне кажется, сегодняшнее открытие — это новая веха в развитии футбола. Благодаря новым стадионам получим новую культуру и возродим традиции российского футбола», — сказала Голодец перед открытием арены.

Голубев напомнил, что во время подготовки к чемпионату мира в городе построили новые объекты — аэропорт, парки, дороги, сам стадион, и после мирового первенства все это останется жителям региона в качестве наследия.

«Совсем скоро начнется чемпионат мира, праздник будет проходить и в Ростове. Останется наследие и после чемпионата — спортивные площадки, парки, набережные», — сказал Голубев.

После торжественных выступлений символический ключ от арены вручили президенту «Ростова» Арташесу Арутюнянцу. «Ростов-Арена» станет домашним стадионом клуба после ЧМ-2018.

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Стадион готов к ЧМ-2018

Третий тестовый матч на «Ростов-Арене», в котором «Ростов» в рамках чемпионата России принимает екатеринбургский «Урал», проходит 13 мая при полной загруженности стадиона вместимостью 45 тысяч человек. Власти региона сообщали ранее, что открытие арены решено провести именно в этот день при полной загрузке. Стадион «Ростов-Арена» был введен в эксплуатацию в марте.

Первый тестовый матч на стадионе «Ростов-Арена» прошел 15 апреля, «Ростов» со счетом 2:0 победил «СКА-Хабаровск». На нем присутствовали около 13 тысяч человек. Вторая игра состоялась 29 апреля, «Ростов» со счетом 2:0 одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области. Тогда на стадионе находились более 24 тысяч болельщиков.

Как сообщал ранее журналистам министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, все системы транспорта и стадиона «Ростов-Арена» во время третьего тестового матча будут работать так же, как и во время чемпионата мира. Министр также сообщал, что «стадион практически готов к проведению чемпионата мира».

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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