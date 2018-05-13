Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Фанаты «Зенита» посвятили баннер 10-летию победы клуба в Кубке УЕФА
Болельщики петербургского «Зенита» на матче со «СКА-Хабаровск» в заключительном туре российской
Болельщики петербургского «Зенита» на матче со «СКА-Хабаровск» в заключительном туре российской
На баннере изображён нидерландский специалист Дик Адвокат, возглавлявший «Зенит» во время победы команды над шотландским клубом «Рейнджерс» (2:0) в финале Кубка УЕФА в 2008 году. Также на баннере присутствует изображение стадиона «Сити оф Манчестер» (ныне — «Этихад»), который принимал в своих стенах финал турнира.