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14:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты «Зенита» посвятили баннер 10-летию победы клуба в Кубке УЕФА

Болельщики петербургского «Зенита» на матче со «СКА-Хабаровск» в заключительном туре российской Премьер-Лиги вывесили баннер в честь десятилетия победы в Кубке УЕФА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Источник: AP 2018

На баннере изображён нидерландский специалист Дик Адвокат, возглавлявший «Зенит» во время победы команды над шотландским клубом «Рейнджерс» (2:0) в финале Кубка УЕФА в 2008 году. Также на баннере присутствует изображение стадиона «Сити оф Манчестер» (ныне — «Этихад»), который принимал в своих стенах финал турнира.

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