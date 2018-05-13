Болельщики ЦСКА посвятили баннер братьям Березуцким и Игнашевичу

На баннере написано: «Главное, ребята, сердцем не стареть», а также изображены игровые номера игроков.

Напомним, что по окончании нынешнего сезона у 35-летних братьев Березуцких и 38-летнего Игнашевича заканчиваются контракты с ЦСКА. На данный момент никто из них соглашения не продлил.