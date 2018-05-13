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Болельщики ЦСКА посвятили баннер братьям Березуцким и Игнашевичу
Болельщики московского ЦСКА на матче с «Анжи» в заключительном туре российской
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Болельщики московского ЦСКА на матче с «Анжи» в заключительном туре российской
На баннере написано: «Главное, ребята, сердцем не стареть», а также изображены игровые номера игроков.
Напомним, что по окончании нынешнего сезона у 35-летних братьев Березуцких и 38-летнего Игнашевича заканчиваются контракты с ЦСКА. На данный момент никто из них соглашения не продлил.