Еркебулан Сейдахмет вовремя попрощался с сезоном

Полузащитник сборной Казахстана и ФК «Уфа» Еркебулан Сейдахмет не сможет выйти на поле в матче последнего 30-го тура Российской футбольной Премьер-лиги 2017/18 против санкт-петербургского «Тосно», сообщает Prosports.kz.

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Таким образом, несмотря на опровержение игрока, публикация 18-летнего футболиста в instagram оказалась правдивой и Еркебулан с момента получения травмы перед матчем против тульского «Арсенала» не провел на поле ни единой минуты.

Сейдахмет подписал контракт с клубом «Уфа» 12 февраля нынешнего года. 10 марта дебютировал в российской премьер-лиге, став первым игроком 2000 года рождения, сыгравшим в высшем дивизионе РФПЛ. Уроженец Тараза поучаствовал в двух голевых атаках, тем самым, обеспечив своей команде победу.