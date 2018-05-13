Еркебулан Сейдахмет вовремя попрощался с сезоном
Закончить сезон полузащитнику «Уфы» помешала травма.
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Закончить сезон полузащитнику «Уфы» помешала травма.
Полузащитник сборной Казахстана и ФК «Уфа» Еркебулан Сейдахмет не сможет выйти на поле в матче последнего 30-го тура Российской футбольной
Таким образом, несмотря на опровержение игрока, публикация 18-летнего футболиста в instagram оказалась правдивой и Еркебулан с момента получения травмы перед матчем против тульского «Арсенала» не провел на поле ни единой минуты.
Сейдахмет подписал контракт с клубом «Уфа» 12 февраля нынешнего года. 10 марта дебютировал в российской
Также в нынешнем сезоне 18-летний игрок дебютировал в составе сборной Казахстана, а его гол в ворота Венгрии сделал его самым молодым автором гола в истории нашей национальной команды.