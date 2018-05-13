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13:26 (мск), источник: Prosports.kz

Еркебулан Сейдахмет вовремя попрощался с сезоном

Закончить сезон полузащитнику «Уфы» помешала травма.

Полузащитник сборной Казахстана и ФК «Уфа» Еркебулан Сейдахмет не сможет выйти на поле в матче последнего 30-го тура Российской футбольной Премьер-лиги 2017/18 против санкт-петербургского «Тосно», сообщает Prosports.kz.

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Таким образом, несмотря на опровержение игрока, публикация 18-летнего футболиста в instagram оказалась правдивой и Еркебулан с момента получения травмы перед матчем против тульского «Арсенала» не провел на поле ни единой минуты.

Сейдахмет подписал контракт с клубом «Уфа» 12 февраля нынешнего года. 10 марта дебютировал в российской премьер-лиге, став первым игроком 2000 года рождения, сыгравшим в высшем дивизионе РФПЛ. Уроженец Тараза поучаствовал в двух голевых атаках, тем самым, обеспечив своей команде победу.

Также в нынешнем сезоне 18-летний игрок дебютировал в составе сборной Казахстана, а его гол в ворота Венгрии сделал его самым молодым автором гола в истории нашей национальной команды.

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