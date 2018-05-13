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13:31 (мск), источник: Советский спорт

Источник: Фонсека является кандидатом на пост главного тренера «Зенита»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека является одним из пяти кандидатов на пост наставника «Зенита».

Источник: Reuters

«100% инсайд из “Зенита”. Номер три в списке возможных преемников Манчини помимо Семака и Сарри… Паулу Фонсека! Продолжение следует», — написал комментатор Георгий Черданцев в своем твиттере.

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Ранее стало известно, что петербургский футбольный клуб подтвердил, что контракт с главным тренером Роберто Манчини перестанет действовать 14 мая, на следующий день после матча 30 тура РФПЛ.

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