Семак и Сарри претендуют на пост главного тренера ФК «Зенит»

В воскресенье «Зенит» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини с 14 мая.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» рассматривает пять кандидатур на замену Манчини.

«Сергей Семак и Сарри входят в “список пяти” футбольного клуба “Зенит” на пост главного тренера», — сказал Малафеев.

Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. Под его руководством клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил немецкому «Лейпцигу» (1:2, 1:1). За один тур до конца чемпионата России «Зенит» занимает пятое место в таблице. Команда уже лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.