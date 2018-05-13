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13:15 (мск), источник: ТАСС

Семак и Сарри претендуют на пост главного тренера ФК «Зенит»

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сергей Семак и Маурицио Сарри претендуют на пост главного тренера футбольного клуба «Зенит». Об этом ТАСС сообщил заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Зенит» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини с 14 мая.

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«Зенит» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» рассматривает пять кандидатур на замену Манчини.

«Сергей Семак и Сарри входят в “список пяти” футбольного клуба “Зенит” на пост главного тренера», — сказал Малафеев.

Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. Под его руководством клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил немецкому «Лейпцигу» (1:2, 1:1). За один тур до конца чемпионата России «Зенит» занимает пятое место в таблице. Команда уже лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

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