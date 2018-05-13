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«Спартак» и «Динамо» определись с составами на матч последнего тура РФПЛ
«Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч заключительного тура РФПЛ.
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«Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч заключительного тура РФПЛ.
«Спартак»: Ребров, Максимович, Кутепов, Мельгарехо, Зобнин, Самедов, Тимофеев, Пашалич, Промес, Ханни, Луис Адриано.
Запасные: Максименко, Комбаров, Боккетти, Таски, Шанбиев, Петкович, Бакаев, Фернандо, Игнатов, Ерёменко, Зе Луиш, Нимели.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Теттех, Панченко, Луценко.
Запасные: Лещук, Цаллагов, Калугин, Соснин, Грулёв, Черных, Марков, Обольский.
Начало — в 14:00 мск.