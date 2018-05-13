ТАСС рассказывает о самых популярных сувенирах чемпионата мира в Дании.
Матчи десятого тура Премьер-Лиги начнутся с минуты молчания в память Тимура Сегизбаева
Все матчи десятого тура
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Все матчи десятого тура
Вчера, 12 мая, могло бы исполниться 77 лет легендарному казахстанскому футболисту и ветерану футбольного клуба «Кайрат» Тимуру Санжаровичу Сегизбаеву. О Тимуре Санжаровиче говорили никак иначе, как о короле казахстанского футбола. Отыграв всю карьеру в одном клубе, Тимур Сегизбаев стал символом отечественного футбола. В составе алматинской команды он провел 12 сезонов и отыграл свыше двухсот матчей.