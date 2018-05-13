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13:10 (мск), источник: Sports.kz

Матчи десятого тура Премьер-Лиги начнутся с минуты молчания в память Тимура Сегизбаева

Все матчи десятого тура Премьер-Лиги начнутся с минуты молчания в дань памяти о Тимуре Санжаровиче Сегизбаеве, а игроки выйдут в футболках с изображениями заслуженного ветерана алматинского «Кайрата», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Вчера, 12 мая, могло бы исполниться 77 лет легендарному казахстанскому футболисту и ветерану футбольного клуба «Кайрат» Тимуру Санжаровичу Сегизбаеву. О Тимуре Санжаровиче говорили никак иначе, как о короле казахстанского футбола. Отыграв всю карьеру в одном клубе, Тимур Сегизбаев стал символом отечественного футбола. В составе алматинской команды он провел 12 сезонов и отыграл свыше двухсот матчей.

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