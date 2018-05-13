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12:54 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Анжи»: Витиньо и Чалов выйдут на поле с первых минут

ЦСКА и «Анжи» объявили стартовые составы на матч заключительного тура РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов, Муса.

Запасные: Помазун, Натхо, Миланов, Хосонов, Бистрович, Жамалетдинов.

«Анжи»: Будаков, Армаш, Мусалов, Самарджич, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников, Маркелов, Яковлев, Поку.

Запасные: Сугробов, Полуяхтов, Бакаев, Глебов, Чайковский, Хамдамов, Лескано, Будковский, Калмыков.

Начало — в 14:00 мск.

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