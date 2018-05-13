Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
ЦСКА — «Анжи»: Витиньо и Чалов выйдут на поле с первых минут
ЦСКА и «Анжи» объявили стартовые составы на матч заключительного тура РФПЛ.
ЦСКА и «Анжи» объявили стартовые составы на матч заключительного тура РФПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов, Муса.
Запасные: Помазун, Натхо, Миланов, Хосонов, Бистрович, Жамалетдинов.
«Анжи»: Будаков, Армаш, Мусалов, Самарджич, Хубулов, Данченко, Антон, Прудников, Маркелов, Яковлев, Поку.
Запасные: Сугробов, Полуяхтов, Бакаев, Глебов, Чайковский, Хамдамов, Лескано, Будковский, Калмыков.
Начало — в 14:00 мск.