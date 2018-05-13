Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«Краснодар» и «Рубин» объявили стартовые составы
«Краснодар» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч заключительного тура чемпионата России.
«Краснодар» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч заключительного тура чемпионата России.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Мамаев, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.
Запасные: Синицын, Сафонов, Шишкин, Грицаенко, Калинин, Жоаозиньо, Каборе, Иван.
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Устинов, Сесар Навас, Камболов, Энаке, Нобоа, Могилевец, Попов, Коновалов, Азмун.
Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Гранат, Сорокин, Карадениз, Гилязутдинов, Шекари, Жемалетдинов, Голдобин.
Начало — в 14:00 мск.