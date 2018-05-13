Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
«Зенит» расторг контракт с Манчини по обоюдному согласию сторон
«Зенит» и Роберто Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.
«Зенит» и Роберто Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.
Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций, сообщается на сайте
Манчини возглавил «Зенит» 1 июня 2017 года. Под его руководством «Зенит» провёл 44 официальных матча, в которых одержал 21 победу, 13 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. В первой половине сезона-2017/18
Соглашение «Зенита» с Манчини прекращает свое действие в понедельник, 14 мая.