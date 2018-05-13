«Зенит» расторг контракт с Манчини по обоюдному согласию сторон

Манчини возглавил «Зенит» 1 июня 2017 года. Под его руководством «Зенит» провёл 44 официальных матча, в которых одержал 21 победу, 13 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. В первой половине сезона-2017/18 сине-бело-голубые на протяжении 11 туров лидировали в чемпионате России, но в итоге не сумели квалифицироваться в Лигу чемпионов.