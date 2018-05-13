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12:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» расторг контракт с Манчини по обоюдному согласию сторон

«Зенит» и Роберто Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.

Источник: РИА "Новости"

Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций, сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Манчини возглавил «Зенит» 1 июня 2017 года. Под его руководством «Зенит» провёл 44 официальных матча, в которых одержал 21 победу, 13 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. В первой половине сезона-2017/18 сине-бело-голубые на протяжении 11 туров лидировали в чемпионате России, но в итоге не сумели квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Соглашение «Зенита» с Манчини прекращает свое действие в понедельник, 14 мая.

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