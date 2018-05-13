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11:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Кришито: Это были удивительные семь лет, Петербург останется моим вторым домом

Капитан «Зенита» Доменико Кришито выступил с обращением перед прощальной игрой со «СКА-Хабаровск» в заключительном туре РФПЛ. 31-летний итальянец покинет «Зенит» по окончании сезона.

Источник: РИА "Новости"

«Хочу сказать спасибо болельщикам, партнёрам по команде, всем сотрудникам клуба и Санкт-Петербургу.

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Это были удивительные семь лет, Санкт-Петербург навсегда останется моим вторым домом.

Сегодня, к сожалению, тот день, когда я в последний раз надену форму «Зенита». Я хочу сказать всем вам спасибо — президенту, тренерам, команде, сотрудникам, болельщикам. Благодарю вас от всего сердца. Мне будет вас не хватать, спасибо за всё, что вы дали мне за эти семь лет, за все прекрасные моменты и за не столь прекрасные, без которых футбол невозможен.

Трудно выразить всё то, что я чувствую. Меня переполняют эмоции, я растроган и мне сложно выразить всё это. Просто большое спасибо! В будущем я буду болеть за «Зенит» вместе с вами. Давай, «Зенит»!, — сказал Кришито.

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