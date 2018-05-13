Кришито: Это были удивительные семь лет, Петербург останется моим вторым домом

Сегодня, к сожалению, тот день, когда я в последний раз надену форму «Зенита». Я хочу сказать всем вам спасибо — президенту, тренерам, команде, сотрудникам, болельщикам. Благодарю вас от всего сердца. Мне будет вас не хватать, спасибо за всё, что вы дали мне за эти семь лет, за все прекрасные моменты и за не столь прекрасные, без которых футбол невозможен.