ФК «Зенит» представил новую домашнюю форму на сезон-2018/19

Форма выполнена в традиционном для «Зенита» лазурном цвете.

«Новый графический элемент формы — зигзагообразный узор, вдохновленный эмблемой клуба, зенитовской стрелкой, и одной из архитектурных доминант Петербурга — стрелкой Васильевского острова», — сообщается на официальном сайте санкт-петербургского клуба.

Первый матч в новой форме «Зенит» проведет в воскресенье, когда примет в рамках заключительного 30-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск». Игра начнется в 14:00 мск.