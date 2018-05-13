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ФК «Зенит» представил новую домашнюю форму на сезон-2018/19
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Форма выполнена в традиционном для «Зенита» лазурном цвете.
«Новый графический элемент формы — зигзагообразный узор, вдохновленный эмблемой клуба, зенитовской стрелкой, и одной из архитектурных доминант Петербурга — стрелкой Васильевского острова», — сообщается на официальном сайте
Первый матч в новой форме «Зенит» проведет в воскресенье, когда примет в рамках заключительного 30-го тура чемпионата России «СКА-Хабаровск». Игра начнется в 14:00 мск.