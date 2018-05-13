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10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Кому что нужно в последнем туре РФПЛ

Удивительное дело: 14 из 16 команд до конца чемпионата сохранили спортивную мотивацию!

Источник: AP 2018

1. «Локомотив» — 60 очков

Желательно не ударить в грязь лицом напоследок, но — не обязательно.

Чемпиону болельщики великодушно простят всё — и вялую игру, и скверный результат.

Свои главные победы в сезоне «Локомотив» уже одержал.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 30, 13.05.2018, 14:00
Спартак М
-Динамо М-

2. «Спартак» — 56 очков

Дерби — всегда дерби, а тут решимость «Спартака» ещё и турнирный фактор приумножает — близость другого соседа, в красно-синей шинельке. Чтобы не слететь со второго места, красно-белым следует побеждать «Динамо».

3. ЦСКА — 55 очков

Прямая путёвка в группу Лиги чемпионов — достаточный стимул, чтобы максимально собранно провести встречу с аутсайдером.

Не всё зависит от «армейцев» в заочном споре с земляками, но уступать дома «Анжи» им в любом случае нельзя — можно вообще мимо ЛЧ (и большей части призовых УЕФА) пролететь.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 30, 13.05.2018, 14:00
Краснодар
-Рубин-

4. «Краснодар» — 53 очка

Южанам следует одолеть «Рубин» и молить небеса о поражении ЦСКА. Только такая комбинация исходов откроет перед «Краснодаром» двери Лиги чемпионов. При равенстве очков «армейцы» останутся выше — эхо «личек».

5. «Зенит» — 50 очков

«Зениту» надо достойно проводить мистера Манчини (он же просто не может не уйти после таких продолжительных сборов?) и попытаться подняться ступенькой выше.

При всей иллюзорности шансов на удачное стечение обстоятельств (я не о победе петербуржцев над хабаровчанами — о поражении «Краснодара» дома), фавориту стоит поднапрячься. Если не для тренера, то зрителя ради.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 30, 13.05.2018, 14:00
Уфа
-Тосно-

6. «Уфа» — 40 очков

После того как шестое место в лиге внезапно стало «европейским», сразу несколько команд обрели дополнительную мотивацию на финише. «Уфе», чтобы сохранить его за собой, достаточно одолеть дома «Тосно», который, собственно, и внёс (против собственной воли) интригу в разборки середняков. В противном случае возможны варианты: желающих мир посмотреть, себя показать — хватает.

7. «Арсенал» — 39 очков

Туляки, со слов Миодрага Божовича, постараются «отмазаться» за взбучку от ЦСКА (0:6), но это не единственная причина сохранять концентрацию.

Победа над чемпионом поможет «Арсеналу» заглушить горькое послевкусие от красно-синей пилюли, а при идеальном раскладе ещё и пропуском в Лигу Европы осчастливит.

На ничью рассчитывать бесперспективно — у «Уфы» микроскопический перевес в личных встречах (гол на выезде).

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 30, 13.05.2018, 14:00
Амкар
-Ахмат-

8. «Ахмат» — 38 очков

С Ледяховым на командном посту «Ахмат» ещё не проигрывал, но при этом от приставки «и. о» в должности Игорь Анатольевич ещё не избавился. Чем не аргумент для футболистов, чтобы добросовестно отработать последние полтора часа сезона? Да и на место в «зоне УЕФА» они не так часто претендуют, чтобы пренебречь возможностью прорваться в неё.

9. «Урал» — 37 очков

Не смотрите на внешне комфортное место «Урала». Это обманчивое благополучие.

Чтобы гарантированно не скатиться в «стыки», ему хватит одного очка. Но попробуй зацепи его в гостях у злого «Ростова»!

10. «Динамо» — 37 очков

Вся парадоксальность и непредсказуемость сезона воплотилась в «динамовской» ситуации: обе зоны, УЕФА и стыков, по-прежнему достижимы бело-голубыми.

Пускай шансы на резкий подъём столь же малы, как и на головокружительный спуск, они есть и не позволят игрокам легкомысленно отнестись к заключительному дерби сезона.

11. «Рубин» — 37 очков

«Плюс» в личных встречах с «Ростовом» и «Амкаром» вроде бы сулит «Рубину» более или менее спокойное путешествие в Краснодаре, но пока остаётся даже гипотетическая возможность загреметь на 13-е место (а она есть), Курбан Бердыев не допустит расслабленности в раздевалке.
Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 30, 13.05.2018, 14:00
Ростов
-Урал-

12. «Ростов» — 34 очка

При нынешней очковой диспозиции «Ростов» напрямую остаётся в РФПЛ (спасибо победе в Перми), но оно ведь может и измениться. Во избежание этого «карпинцам» во что бы то ни стало нужно побеждать «Урал».

13. «Амкар» — 34 очка

Три номинально, а по факту все четыре выездные победы уберегли «Амкар» от вылета, но не от дополнительной нервотрёпки в виде межлигового плей-офф.

Ещё одна победа, над «Ахматом», в состоянии избавить уральцев и от этой неприятности. Теоретически.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 30, 13.05.2018, 14:00
ЦСКА
-Анжи-

14. «Анжи» — 24 очка

В свете зловещих слухов о возможном прекращении финансирования клуба игра последнего тура приобретает судьбоносное значение для «Анжи». Очевидно же, что крах команды РФПЛ вызовет более широкий общественный резонанс, нежели участника ФНЛ. Если коротко, «Анжи» нужно выступить не хуже «Тосно»: при равенстве очков южане отправятся в стыки, а ленинградцы — напрямую в первый дивизион.

15. «Тосно» — 24 очка

Соответственно, задача «Тосно» — сыграть лучше «Анжи». Наверное, в Уфе сделать это чуточку легче, чем в Москве.
Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 30, 13.05.2018, 14:00
Зенит
-СКА-Хабаровск-

16. «СКА-Хабаровск» — 13 очков

И только Хабаровску в середнячково-аутсайдерской толпе давно ничего не нужно.

В этом смысле СКА встречает 30-й тур в таком же привилегированном положении, как и «Локомотив».

Можно расслабиться и получать удовольствие — от игры в чистом виде.

Олег Лысенко

Локомотив М
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