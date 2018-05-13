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09:02 (мск), источник: ТАСС

Раздевалку на «Ростов-Арене» перекрасят в цвета местного клуба после ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Домашняя раздевалка футбольного клуба «Ростов» на «Ростов-Арене» после окончания чемпионата мира будет перекрашена в соответствии с традиционными цветами местного клуба. Об этом сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В настоящее время раздевалка ФК «Ростов» представлена в бело-синем цвете, в то время, как традиционными цветами донского клуба являются желтый и синий.

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«Я думаю, это издержки строительства стадиона и проектно-сметной документации. По завершении чемпионата мира по футболу у нас будет время, чтобы одну из раздевалок привести в соответствие с традиционными цветами клуба», — сказал Гуськов.

13 мая состоится торжественное открытие «Ростов-Арены». В этот день на стадионе пройдет матч заключительного тура Российской футбольной премьер-лиги между «Ростовом» и «Уралом» из Екатеринбурга.

Во время ЧМ-2018 «Ростов-Арена» примет пять матчей турнира. На групповом этапе сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

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