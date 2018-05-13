Раздевалку на «Ростов-Арене» перекрасят в цвета местного клуба после ЧМ-2018

В настоящее время раздевалка ФК «Ростов» представлена в
«Я думаю, это издержки строительства стадиона и
13 мая состоится торжественное открытие «Ростов-Арены». В этот день на стадионе пройдет матч заключительного тура Российской футбольной
Во время ЧМ-2018 «Ростов-Арена» примет пять матчей турнира. На групповом этапе сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).