Раздевалку на «Ростов-Арене» перекрасят в цвета местного клуба после ЧМ-2018

В настоящее время раздевалка ФК «Ростов» представлена в бело-синем цвете, в то время, как традиционными цветами донского клуба являются желтый и синий.

«Я думаю, это издержки строительства стадиона и проектно-сметной документации. По завершении чемпионата мира по футболу у нас будет время, чтобы одну из раздевалок привести в соответствие с традиционными цветами клуба», — сказал Гуськов.

13 мая состоится торжественное открытие «Ростов-Арены». В этот день на стадионе пройдет матч заключительного тура Российской футбольной премьер-лиги между «Ростовом» и «Уралом» из Екатеринбурга.