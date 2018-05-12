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23:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак», ЦСКА и «Краснодар» спорят за Лигу чемпионов, «Уфа» в шаге от Европы: интриги 30-го тура РФПЛ

«СЭ» выделяет главные интриги 30-го тура чемпионата России, матчи которого начнутся в воскресенье в одно время — в 14.00 по Москве.

Источник: Спорт-Экспресс

СПАРТАК — ДИНАМО
Прогноз Winline — П1 1.55 — Н 4.30 — П2 6.44.

У болельщиков «Динамо» хорошая память. Они явно не забыли, как красно-белые посодействовали отправке бело-голубых в годичную ссылку в ФНЛ — сначала разгромив их в дерби, а потом уступив в последнем туре сражавшейся за выживание «Уфе». Про динамовский настрой на принципиального соперника лучше всего говорит встреча первого круга, в которой Ташаев и компания отыгрались с 0:2 и впервые заставили говорить о спартаковском кризисе. Сможет ли теперь имеющая теоретические еврокубковые шансы и еще не убежавшая от угрозы «стыков» команда Дмитрия Хохлова поставить барьер на пути «Спартака» в Лигу чемпионов? Или Массимо Каррера снова обеспечит экс-чемпионам место в групповом раунде главного клубного турнира Старого Света, даже потеряв из-за травмы голкипера Селихова?

Источник: Спорт-Экспресс

ЗЕНИТ — СКА-ХАБАРОВСК
Прогноз Winline — П1 1.15 — Н 7.99 — П2 20.0.

Последний матч Роберто Манчини перед ожидающимся возвращением в Италию не имеет турнирного значения: в Лигу чемпионов казавшиеся на старте главными претендентами на титул сине-бело-голубые уже не попадут. Соответственно, найти интригу в противостоянии «Зенита» с главным аутсайдером сезона практически невозможно. Разве что любопытно: кто же забьет весной хотя бы один гол — хабаровская команда или форвард питерцев Заболотный?

Источник: Спорт-Экспресс

КРАСНОДАР — РУБИН
Прогноз Winline — П2 1.67 — Н 3.88 — П2 5.56.

Последний шаг — самый трудный. В этом «быки» могли убедиться неделю назад в Хабаровске, где в практически безнадежной гонке за путевкой в Лигу чемпионов их оставил Станислав Крицюк — вратарь парировал пенальти на последних минутах матча. Теперь «Краснодару», чьи турнирные перспективы во многом зависят от конкурентов, нужно превзойти «Рубин». В принципе, для южан казанцы один из самых удобных соперников: за пять лет они обыграли его восемь раз при одной ничьей, не потеряв дома ни одного очка. Сохранится ли данная тенденция в прощальных матчах Жоаузинью и капитана хозяев Гранквиста, или многоопытный Курбан Бердыев найдет, чем удивить молодого коллегу Мурада Мусаева?

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — АНЖИ
Прогноз Winline — П1 1.21 — Н 6.54 — П2 14.0.

В прошлом туре рвущиеся в Лигу чемпионов армейцы уничтожили оборону «Арсенала». Что такому ЦСКА способна противопоставить единственная в чемпионате команда, пропустившая более полусотни мячей? Год назад и также в заключительном туре «Анжи» получил от красно-синих в Москве четыре гола. Что же будет сейчас, когда в трех последних домашних матчах набравший сумасшедшие обороты атакующий тандем Чалов — Муса забили совместными усилиями девять мячей (5+4)? Даже поражение оставит махачкалинцам шанс выжить в «стыках», но тут судьба гостей не только в их руках.

Источник: Спорт-Экспресс

АРСЕНАЛ — ЛОКОМОТИВ
Прогноз Winline — П1 2.04 — Н 3.61 — П2 3.74.

Год назад в Тулу приехал уже завоевавший чемпионский титул «Спартак», сейчас в городе оружейников гостит золотой «Локомотив». Красно-белых мотивированный в тот момент борьбой за выживание «Арсенал» разгромил. Сейчас команда Миодрага Божовича не только получила шанс попасть в Лигу Европы, но и обязана сделать все, чтобы оправдаться перед своими болельщиками за 0:6 от ЦСКА. Тут простыми извинениями не отделаться — нужно побеждать.

Источник: Спорт-Экспресс

УФА — ТОСНО
Прогноз Winline — П1 1.88 — Н 3.41 — П2 4.79.

В среду «Тосно» написал самую яркую страницу своей истории, став обладателем Кубка России. Вместе с тем команда Дмитрия Парфенова осложнила собственную жизнь, ведь теперь шестое место снова стало еврокубковым, а фаворитом в борьбе за него стала «Уфа». Сможет ли теперь уже Сергей Семак добиться исторического для своей команды успеха? В данном случае мотивация у обеих команд будет запредельной, и если хозяевам желательна победа, то тосненцам нужно сыграть лучше, чем «Анжи», который при равенстве очков имеет преимущество по личным встречам.

Источник: Спорт-Экспресс

РОСТОВ — УРАЛ
Прогноз Winline — П1 1.65 — Н 3.76 — П2 6.12.

Заключительную игру чемпионата на «Ростов Арене» посетят порядка 40 тысяч зрителей. При такой аудитории на берегах Дона еще не играли, и это уже событие. Увидят ли они победу, которая, независимо от исхода других матчей, избавит команду Валерия Карпина от участия в «стыках»? Тут все зависит от футболистов «Ростова»: если они не хотят откладывать уход в отпуск, нужно обыгрывать «Урал», который не удается превзойти с мая 2016-го (=2−1).

Источник: Спорт-Экспресс

АМКАР — АХМАТ
Прогноз Winline — П1 2.21 — Н 3.30 — П2 3.58.

Избежит ли пермская команда переходных матчей? Это зависит еще и от матча в Ростове, но в любом случае Вадиму Евсееву и его футболистам нужно вспомнить, как побеждать на родной «Звезде». В Перми «Амкар» этой весной даже забить пока не может, уступив «Рубину» и «Спартаку» с суммарным счетом 0:5. Ждать подарков от «Ахмата» уральцам не приходится: под началом Игоря Ледяхова грозненцы не проигрывают и уже продемонстрировали бескомпромиссность в прошлом туре, сделав близким к критическому положение «Анжи», а заодно подарив самим себе шанс попасть в еврокубки.

Источник: Спорт-Экспресс
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