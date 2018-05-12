ЦСКА вдевятером победил «Анжи» в матче молодежного первенства РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев голы забили Кирилл Леонов (9-я минута), Александр Станисавлевич (33) и Тимур Пухов (85), у гостей отличились Артем Суханов (50) и Раджаб Магомедов (57). На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте в матче произошла потасовка, по результатам которой судья удалил двух футболистов ЦСКА — Никиту Мацхарашвили и Наира Тикнизяна, а также одного игрока «Анжи» — Магомедова.

В турнирной таблице ЦСКА занял итоговое второе место, набрав 66 очков. Ранее чемпионом молодежного первенства впервые в своей истории стал «Краснодар», победивший в 30-м туре казанский «Рубин» со счетом 4:1. Бронзовые медали завоевали футболисты московского «Динамо» (60 очков). «Анжи» с 36 очками стал 11-м.