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19:11 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА вдевятером победил «Анжи» в матче молодежного первенства РФПЛ

ТАСС, 12 мая. Московский ЦСКА на своем поле со счетом 3:2 одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче заключительного тура молодежного первенства среди команд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев голы забили Кирилл Леонов (9-я минута), Александр Станисавлевич (33) и Тимур Пухов (85), у гостей отличились Артем Суханов (50) и Раджаб Магомедов (57). На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте в матче произошла потасовка, по результатам которой судья удалил двух футболистов ЦСКА — Никиту Мацхарашвили и Наира Тикнизяна, а также одного игрока «Анжи» — Магомедова.

В турнирной таблице ЦСКА занял итоговое второе место, набрав 66 очков. Ранее чемпионом молодежного первенства впервые в своей истории стал «Краснодар», победивший в 30-м туре казанский «Рубин» со счетом 4:1. Бронзовые медали завоевали футболисты московского «Динамо» (60 очков). «Анжи» с 36 очками стал 11-м.

Молодежное первенство России по футболу было основано в 2008 году. ЦСКА ни разу в своей истории не становился победителем турнира, в предыдущих двух сезонах армейцы также завоевывали серебряные награды.

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