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Все билеты на матч 30-го тура РФПЛ «Арсенал» — «Локомотив» проданы
ТАСС, 12 мая. Вся билетная квота на встречу заключительного тура Российской футбольной
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ТАСС, 12 мая. Вся билетная квота на встречу заключительного тура Российской футбольной
Матч между командами пройдет 13 мая на стадионе «Арсенал» в Туле, начало — 14:00 мск. Вместимость арены составляет 19241 человек.
«Локомотив» будет играть последний матч чемпионата в ранге победителя турнира. Московская команда обыграла петербургский «Зенит» во встрече 29-го тура и досрочно завоевала титул чемпиона РФПЛ. «Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.