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18:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Думаю, что выбор Черчесова не сломает Глушакова

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции, посвященной завтрашнему матчу 30 тура премьер-лиги против «Динамо», рассказал о ситуации с Денисом Глушаковым, передают из Тарасовки корреспонденты «СЭ» Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

Источник: РИА "Новости"

 — Дениса Глушакова не вызвали в сборную. Не рискует ли он оказаться в психологической яме, что скажется на «Спартаке»?

— Здесь тренер сборной делает выбор, не я. Безусловно, Глушаков профессионал. Увы, тренеры должны делать определенный выбор. Всегда есть возможность, что кто-то остается за определенной чертой. Но жизнь продолжается. Думаю, это не сломает его психологически.

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— Промес после матча с «Ростовом» сказал, что настоящий капитан — по-прежнему Глушаков. Это так?

— Да, но раз он не играет, и не играет вице-капитан «Спартака» Комбаров, то повязка у Промеса. После сезона у Глушакова будет достаточно времени, чтобы восстановиться.

— А сроки понятны?

— Нет.

Отметим, что Глушаков последний раз выходил на поле 18 апреля в полуфинальной игре Кубка России с «Тосно» (1:1, пен. — 4:5).

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