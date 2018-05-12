Массимо Каррера: Думаю, что выбор Черчесова не сломает Глушакова
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на
— Дениса Глушакова не вызвали в сборную. Не рискует ли он оказаться в психологической яме, что скажется на «Спартаке»?
— Здесь тренер сборной делает выбор, не я. Безусловно, Глушаков профессионал. Увы, тренеры должны делать определенный выбор. Всегда есть возможность, что
— Промес после матча с «Ростовом» сказал, что настоящий капитан —
— Да, но раз он не играет, и не играет
— А сроки понятны?
— Нет.
Отметим, что Глушаков последний раз выходил на поле 18 апреля в полуфинальной игре Кубка России с «Тосно» (1:1, пен. — 4:5).