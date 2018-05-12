Массимо Каррера: Думаю, что выбор Черчесова не сломает Глушакова

Источник: РИА "Новости"

— Дениса Глушакова не вызвали в сборную. Не рискует ли он оказаться в психологической яме, что скажется на «Спартаке»?

— Здесь тренер сборной делает выбор, не я. Безусловно, Глушаков профессионал. Увы, тренеры должны делать определенный выбор. Всегда есть возможность, что кто-то остается за определенной чертой. Но жизнь продолжается. Думаю, это не сломает его психологически.

— Промес после матча с «Ростовом» сказал, что настоящий капитан — по-прежнему Глушаков. Это так?



— Да, но раз он не играет, и не играет вице-капитан «Спартака» Комбаров, то повязка у Промеса. После сезона у Глушакова будет достаточно времени, чтобы восстановиться.

— А сроки понятны?