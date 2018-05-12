«Зенит»: Среди кандидатов на замену Манчини есть россияне, Адвоката нет

Источник: РИА "Новости"

По словам Макаренко, бывшего тренера «Зенита» и сборной России Дика Адвоката в этом коротком списке нет.

«Да, в списке кандидатов есть российские специалисты. Адвокат не вошёл в короткий список», — сказал Макаренко.

Ранее издание Corriere della Sera сообщило, что нынешний наставник «Зенита» Роберто Манчини договорился о расторжении контракта с клубом.