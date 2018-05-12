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18:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит»: Среди кандидатов на замену Манчини есть россияне, Адвоката нет

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко ответил корреспонденту «Чемпионата» на вопрос о слухах, что в списке пяти претендентов на тренерский пост клуба находятся российские специалисты.

Источник: РИА "Новости"

По словам Макаренко, бывшего тренера «Зенита» и сборной России Дика Адвоката в этом коротком списке нет.

«Да, в списке кандидатов есть российские специалисты. Адвокат не вошёл в короткий список», — сказал Макаренко.

Ранее издание Corriere della Sera сообщило, что нынешний наставник «Зенита» Роберто Манчини договорился о расторжении контракта с клубом.

В прессе появляются различные имена тренеров, которые могут возглавить «Зенит» по окончании сезона. В частности, в последнее время говорилось о Сергее Семаке, Синише Михайловиче, Миодраге Божовиче, Маурицио Сарри, Карло Анчелотти и Дике Адвокате.

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