«Краснодар» впервые в истории стал победителем молодежного первенства России

В субботу в матче заключительного (30-го) тура «Краснодар» на своем поле крупно победил казанский «Рубин» со счетом 4:1, голы в составе победителей забили Даниил Уткин (23-я минута) и Иван Игнатьев (43, 74, 90), у гостей отличился Никита Михайлов (73). «Краснодар» набрал 69 очков, став недосягаемым для основного преследователя ЦСКА, который проведет свою встречу 30-го тура позднее. В активе ЦСКА после 29 матчей 63 очка.

Молодежное первенство России по футболу было основано в 2008 году — тогда же, когда и был создан клуб «Краснодар». До текущего года молодежная команда клуба ни разу не была призером первенства. Самым титулованным клубом турнира является московский «Спартак», побеждавший в молодежном чемпионате четыре раза (2008, 2010, 2013 и 2017), три раза победителем турнира становился молодежный состав московского «Динамо» (2012, 2014 и 2015). При этом в прошлом сезоне нападающий «Краснодара» Игнатьев стал лучшим бомбардиром первенства, забив 21 гол.