«Зенит» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера

Источник: РИА "Новости"

В пятницу итальянская газета Corriere della Sera сообщила о том, что нынешний тренер «Зенита» Роберто Манчини договорился о расторжении контракта с петербургским клубом. Специалист официально расторгнет соглашение с «сине-бело-голубыми» в понедельник. За тур до окончания сезона «Зенит» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб потерял шансы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Пресс-секретарь петербургского клуба Антон Макаренко подтвердил РИА Новости информацию о том, что на пост главного тренера «Зенита» рассматриваются пять кандидатов. При этом фамилии специалистов не называются.