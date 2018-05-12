«Зенит» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. В
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. В
В пятницу итальянская газета Corriere della Sera сообщила о том, что нынешний тренер «Зенита» Роберто Манчини договорился о расторжении контракта с петербургским клубом. Специалист официально расторгнет соглашение с «сине-бело-голубыми» в понедельник. За тур до окончания сезона «Зенит» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб потерял шансы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Раннее в российских и иностранных СМИ в качестве вероятных сменщиков Роберто Манчини называли итальянцев Карло Анчелотти и Маурицио Сарри, серба Синишу Михайловича, черногорского специалиста Миодрага Божовича, россиянина Сергея Семака и голландца Дика Адвоката, который уже тренировал «Зенит» с 2006 по 2009 год.