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12:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Зенит» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. В пресс-службе «Зенита» подтвердили информацию о том, что на пост главного тренера петербургского футбольного клуба рассматриваются пять кандидатов.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу итальянская газета Corriere della Sera сообщила о том, что нынешний тренер «Зенита» Роберто Манчини договорился о расторжении контракта с петербургским клубом. Специалист официально расторгнет соглашение с «сине-бело-голубыми» в понедельник. За тур до окончания сезона «Зенит» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб потерял шансы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Пресс-секретарь петербургского клуба Антон Макаренко подтвердил РИА Новости информацию о том, что на пост главного тренера «Зенита» рассматриваются пять кандидатов. При этом фамилии специалистов не называются.

Раннее в российских и иностранных СМИ в качестве вероятных сменщиков Роберто Манчини называли итальянцев Карло Анчелотти и Маурицио Сарри, серба Синишу Михайловича, черногорского специалиста Миодрага Божовича, россиянина Сергея Семака и голландца Дика Адвоката, который уже тренировал «Зенит» с 2006 по 2009 год.

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