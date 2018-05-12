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12:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Квинси Промес: У меня новая татуировка — гладиатор. Сделал ее недавно в честь «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в интервью официальному сайту клуба рассказал о личных наградах, а также о татуировке в честь красно-белых.

Источник: AP 2018

По словам голландца, Россия — его второй дом.

— У вас уже большая коллекция индивидуальных наград…

— Да. Все призы храню дома в кабинете. Там маленький музей. У меня есть комната-офис, в которой выполняю все дела за компьютером и параллельно любуюсь на награды. Самые дорогие — естественно, золотая медаль первенства прошлого сезона и приз «Золотой мяч», который вручают лучшему игроку года. А еще у меня в коллекции есть подарки от болельщиков. Например, матрешка с моим изображением.

— Как она к вам попала?

— Болельщики в социальной сети поместили видео о том, как расписывают эту матрешку. Я сделал репост. А потом ребята написали мне, что были бы рады передать сувенир, сделанный своими руками. Они взяли матрешку на игру, и после матча я получил этот необычный подарок.

— Матрешка и Промес — интересное сочетание…

— Все знают, что я — Антоша. (Произносит по-русски.) Люблю Россию. Эта страна — мой второй дом. Смотрите, кстати, у меня новая татуировка — гладиатор. Сделал ее недавно в честь «Спартака».

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