Квинси Промес: У меня новая татуировка — гладиатор. Сделал ее недавно в честь «Спартака»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес в интервью официальному сайту клуба рассказал о личных наградах, а также о татуировке в честь
Нападающий «Спартака» Квинси Промес в интервью официальному сайту клуба рассказал о личных наградах, а также о татуировке в честь
По словам голландца, Россия — его второй дом.
— У вас уже большая коллекция индивидуальных наград…
— Да. Все призы храню дома в кабинете. Там маленький музей. У меня есть
— Как она к вам попала?
— Болельщики в социальной сети поместили видео о том, как расписывают эту матрешку. Я сделал репост. А потом ребята написали мне, что были бы рады передать сувенир, сделанный своими руками. Они взяли матрешку на игру, и после матча я получил этот необычный подарок.
— Матрешка и Промес — интересное сочетание…
— Все знают, что я — Антоша. (Произносит