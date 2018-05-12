Промес: Люблю Россию, эта страна — мой второй дом
Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о том, как у него оказалась матрёшка с собственным изображением, а также назвал Россию своим вторым домом.
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Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о том, как у него оказалась матрёшка с собственным изображением, а также назвал Россию своим вторым домом.
«Как ко мне попала матрёшка с моим изображением? Болельщики в социальной сети поместили видео о том, как расписывают эту матрёшку. Я сделал репост. А потом ребята написали мне, что были бы рады передать сувенир, сделанный своими руками. Они взяли матрёшку на игру, и после матча я получил этот необычный подарок.
По поводу того, что матрёшка и Промес — интересное сочетание, все знают, что я — Антоша. Люблю Россию. Эта страна — мой второй дом. Смотрите, кстати, у меня новая татуировка — гладиатор. Сделал её недавно в честь «Спартака», — цитирует Промеса официальный сайт «Спартака».