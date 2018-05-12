Промес: Люблю Россию, эта страна — мой второй дом

«Как ко мне попала матрёшка с моим изображением? Болельщики в социальной сети поместили видео о том, как расписывают эту матрёшку. Я сделал репост. А потом ребята написали мне, что были бы рады передать сувенир, сделанный своими руками. Они взяли матрёшку на игру, и после матча я получил этот необычный подарок.