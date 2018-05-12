Уход Манчини из «Зенита»: подробности

Напомним, что в пятницу об этом с руководством сине-бело-голубых договорилась адвокат и невеста 53-летнего специалиста Сильвия Фортини. Расчетный период соглашения итальянца, составленного по схеме «3+2» — 30 июня каждого года. Разрыв договора будет подписан 13 мая 2018-го. Манчини отказался от той части зарплаты, которая причиталась ему с этой даты до конца июня. При этом его годовой оклад, по разным данным, составляет от 4,5 до 6,5 миллиона евро.