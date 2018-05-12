Уход Манчини из «Зенита»: подробности
«СЭ» стали известны условия расторжения контракта Роберто Манчини с «Зенитом».
«СЭ» стали известны условия расторжения контракта Роберто Манчини с «Зенитом».
Напомним, что в пятницу об этом с руководством
15 мая Манчини вернется в Италию, где 23-го числа на базе «Скуарды адзурры» в Коверчано пройдет презентация Роберто в качестве главного тренера сборной. Контракт, по которому он станет зарабатывать 2 миллиона евро в год, составлено до конца Евро-2020 с возможностью автоматического продления еще на два года в случае выхода национальной команды в финальный турнир первенства Старого света.