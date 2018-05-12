Станет ли «Локомотив» самым малозабивающим чемпионом?

Источник: Спорт-Экспресс

1 гол пропустил ЦСКА в десяти домашних матчах против «Анжи» в высшем дивизионе (+8=2−0, мячи 21−1). Забить армейцам в Москве удалось только Игорю Аксенову в августе 2002 года. Нулевые ничьи махачкалинцы делали в 2012 и 2013 годах.

2 полевых игрока приняли участие во всех 29 турах чемпионата-2017/18. При этом защитник «Урала» Денис Кулаков не покидал поле ни разу, а хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук четырежды был заменен, пропустив в сумме 13 минут.

3 мяча должен отправить «Локомотив» в ворота «Арсенала» в последнем туре, чтобы единолично не стать самым малозабивающим в истории чемпионатов России победителем турнира. Сейчас у железнодорожников 41 гол, по 44 гола в золотые сезоны было у «Локо"-2004 и «Рубина"-2008.

Квинси ПРОМЕС | Источник: Спорт-Экспресс

4-е место в двух снайперских номинациях занимает после 29-го тура Квинси Промес, забивший в чемпионатах России 58 мячей. По числу голов за «Спартак» голландец уступает Егору Титову (86), Роману Павлюченко (69) и Андрею Тихонову (68). Среди бомбардиров-легионеров отстает от Вагнера Лав (85), Данни (68) и Сейду Думбья (66).

5 голов Промес забил в четырех матчах против «Динамо». 26-летний спартаковец делит звание лучшего бомбардира в российской истории этого дерби с Александром Кокориным (12 игр) и Егором Титовым (22).

6-е место, которое даст возможность выступить в Лиге Европы, могут занять четыре клуба. Лучшие шансы — у «Уфы», меньшие — у «Арсенала», «Ахмата» и «Динамо».

8 туров подряд забивает «Спартак» (+6=0−2, мячи 15−8). Если красно-белые смогут поразить ворота «Динамо», то повторят рекорд результативной серии чемпионата-2017/18, который принадлежит «Анжи».

10 побед одержал «Краснодар» в 13 матчах против «Рубина» (+10=1−2, мячи 19−10). Казанцы наряду с «Амкаром» (+10=5−1, мячи 25−13) и «Ахматом» (+10=1−5, мячи 25−17) — самый удобный соперник для «быков». При этом на выезде клуб из столицы Татарии не набрал ни одного очка (+0=0−6, мячи 3−11).

11 желтых карточек получил в этом чемпионате Леандро Паредес. Аргентинский хавбек «Зенита» лидирует по числу наказаний, опережая рубиновца Владимира Граната (10) и ростовчанина Александра Гацкана (9).

13 очков набрал в 29 турах «СКА-Хабаровск». Хуже дальневосточников при трехочковой системе выступали только четыре команды — «Тюмень"-1998 (8), «Химки"-2009 (10), «Шинник"-2006 (11) и «Уралан"-2000 (12).

18 голов пропустил в девяти последних турах «Арсенал», который хуже всех действует в обороне в весенней части чемпионата (+4=2−3, мячи 13−18). Ближайший соперник туляков — «Локомотив» — в свою очередь, после зимней паузы самый надежный (+4=3−2, мячи 9−4).

«Спартак» Массимо КАРРЕРЫ упустил победу над «Динамо» в стартовом туре чемпионата-2017/18 | Источник: Спорт-Экспресс

19 очков в последних семи матчах с «Динамо» набрал «Спартак» (+6=1−0, мячи 18−10). Отобрать у красно-белых очки бело-голубые смогли в первом туре чемпионата-2017/18 (2:2).

+28 показатель «плюс/минус» полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо. Израильтянин лидирует по разности забитых и пропущенных мячей во время нахождения на поле, опережая партнеров по команде Александра Головина (+25) и Василия Березуцкого (+24). Худший результат — у защитника «Тосно» Раде Дугалича (-28).

40 голов забил в 29 матчах «Зенит». Такой низкой результативность сине-бело-голубых, впервые с 2008 года не попавших в тройку призеров, не была с сезона-2002. Тогда команда из Санкт-Петербурга наскребла всего 36 мячей и заняла 10-е место.

64,06% пенальти реализовано в этом чемпионате России. Это худший результат в его истории. В 1997 году забито 68,75% 11-метровых. Лучший показатель (82,19%) относится к сезону-2001.

226-й матч премьер-лиги обслужит в воскресенье Алексей Николаев. Отработав встречу «Амкара» и «Ахмата», московский арбитр обгонит Юрия Баскакова и станет единоличным лидером по играм в высшем дивизионе.