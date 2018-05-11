Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Самые дорогие няни в мире: кто и как заботится о звездных детях
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Беллу Хадид и The Weeknd «поймали» за поцелуями в Каннах
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам2
Марсель2
Футбол. Первый дивизион
12.05
Тамбов
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
12.05
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
12.05
Балтика
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
12.05
Енисей
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
12.05
Зенит-2
Шинник
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Рудковская прокомментировала выступление Самойловой
Эксперты объяснили причины уязвимости «Панциря»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Кто возглавит «Зенит»? Ответ — в понедельник
Зеппельт капут: обличителя России не пускают на ЧМ
Беллу Хадид и The Weeknd «поймали» за поцелуями в Каннах
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
15Российские хоккеисты разгромили сборную Беларуси
14Сборная России разгромила австрийцев во втором матче ЧМ
23:05 (мск), источник: Газета.Ру

«Матч ТВ» покажет перекличку всех матчей последнего тура РФПЛ в прямом эфире

Телеканал «Матч ТВ» покажет заключительные матчи последнего тура нынешнего сезона РФПЛ в формате «переклички».

Источник: РИА "Новости"

Внимание будет акцентироваться на самых интересных моментах и главных событиях проходящих матчей.

За развитием событий в решающем туре чемпионата вместе со зрителями будут следить Константин Генич и Тимур Журавель.

Особое внимание будет уделено борьбе за зону, дающую право командам в следующем сезоне выступать в Лиге Чемпионов, то есть матчам с участием «Спартака», ЦСКА и «Краснодара».

Также интерес для зрителей представляет обострившаяся борьба за путевку в Лигу Европы среди команд, претендующих на 6 место, ведь после финала кубка России выяснилось, что заветная позиция все-таки даст право занявшей его команде выступить в квалификационном раунде второго по значимости турнира в Европе.

Сохраняется интрига в зоне вылета и переходных матчей, где путевку в ФНЛ и раунд переходных матчей разыграют сразу несколько команд.

Все подробности проходящих одновременно матчей зрители телеканала увидят в прямой трансляции на «Матч ТВ», запланированной в 13:55.

Тематические каналы холдинга «ГПМ Матч» «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Матч Арена», «Матч Игра» и «Наш спорт» предложат зрителям отдельные прямые трансляции главных матчей 30-го тура чемпионата России по футболу.

При этом, одно из старейших дерби страны «Спартак» — «Динамо» будет показано на тематическом канале «Наш футбол», на сайтах Matchtv.ru, Sportbox.ru и в приложении «МАТЧ! КЛУБ».

В 18:15 на канале «Матч ТВ» также выйдет выпуск программы «После футбола с Георгием Черданцевым», посвященный подведению итогов последнего тура чемпионата России по футболу 2017/2018.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россияне рассказали об оптимальном пенсионном возрасте
Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
5 вопросов по составу сборной России по футболу на ЧМ-2018
Кто возглавит «Зенит»? Ответ — в понедельник
Зеппельт капут: обличителя России не пускают на ЧМ
Павел Буре поделился мнением об игре сборной России на ЧМ
Половина россиян выступила за запрет профессионального футбола
РФС не выдал «Амкару», «Ростову» и «Тосно» лицензии на сезон
Новости
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь