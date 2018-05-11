«Матч ТВ» покажет перекличку всех матчей последнего тура РФПЛ в прямом эфире
Телеканал «Матч ТВ» покажет заключительные матчи последнего тура нынешнего сезона РФПЛ в формате «переклички».
Телеканал «Матч ТВ» покажет заключительные матчи последнего тура нынешнего сезона РФПЛ в формате «переклички».
Внимание будет акцентироваться на самых интересных моментах и главных событиях проходящих матчей.
За развитием событий в решающем туре чемпионата вместе со зрителями будут следить Константин Генич и Тимур Журавель.
Особое внимание будет уделено борьбе за зону, дающую право командам в следующем сезоне выступать в Лиге Чемпионов, то есть матчам с участием «Спартака», ЦСКА и «Краснодара».
Также интерес для зрителей представляет обострившаяся борьба за путевку в Лигу Европы среди команд, претендующих на 6 место, ведь после финала кубка России выяснилось, что заветная позиция
Сохраняется интрига в зоне вылета и переходных матчей, где путевку в ФНЛ и раунд переходных матчей разыграют сразу несколько команд.
Все подробности проходящих одновременно матчей зрители телеканала увидят в прямой трансляции на «Матч ТВ», запланированной в 13:55.
Тематические каналы холдинга «ГПМ Матч» «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Матч Арена», «Матч Игра» и «Наш спорт» предложат зрителям отдельные прямые трансляции главных матчей 30-го тура чемпионата России по футболу.
При этом, одно из старейших дерби страны «Спартак» — «Динамо» будет показано на тематическом канале «Наш футбол», на сайтах Matchtv.ru, Sportbox.ru и в приложении «МАТЧ! КЛУБ».
В 18:15 на канале «Матч ТВ» также выйдет выпуск программы «После футбола с Георгием Черданцевым», посвященный подведению итогов последнего тура чемпионата России по футболу 2017/2018.