«Матч ТВ» покажет перекличку всех матчей последнего тура РФПЛ в прямом эфире

Источник: РИА "Новости"

Внимание будет акцентироваться на самых интересных моментах и главных событиях проходящих матчей.

За развитием событий в решающем туре чемпионата вместе со зрителями будут следить Константин Генич и Тимур Журавель.

Особое внимание будет уделено борьбе за зону, дающую право командам в следующем сезоне выступать в Лиге Чемпионов, то есть матчам с участием «Спартака», ЦСКА и «Краснодара».

Также интерес для зрителей представляет обострившаяся борьба за путевку в Лигу Европы среди команд, претендующих на 6 место, ведь после финала кубка России выяснилось, что заветная позиция все-таки даст право занявшей его команде выступить в квалификационном раунде второго по значимости турнира в Европе.

Сохраняется интрига в зоне вылета и переходных матчей, где путевку в ФНЛ и раунд переходных матчей разыграют сразу несколько команд.

Все подробности проходящих одновременно матчей зрители телеканала увидят в прямой трансляции на «Матч ТВ», запланированной в 13:55.

Тематические каналы холдинга «ГПМ Матч» «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3», «Матч Арена», «Матч Игра» и «Наш спорт» предложат зрителям отдельные прямые трансляции главных матчей 30-го тура чемпионата России по футболу.

При этом, одно из старейших дерби страны «Спартак» — «Динамо» будет показано на тематическом канале «Наш футбол», на сайтах Matchtv.ru, Sportbox.ru и в приложении «МАТЧ! КЛУБ».