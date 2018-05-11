СМИ: Манчини договорился о расторжении контракта с «Зенитом»
ТАСС, 11 мая. Главный тренер
ТАСС, 11 мая. Главный тренер
По информации издания, о расторжении контракта будет объявлено в понедельник, а во
Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. Под его руководством клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил немецкому «Лейпцигу» (1:2, 1:1). За один тур до конца чемпионата России «Зенит» занимает пятое место в таблице. Команда уже лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.