Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Трехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам2
Марсель2
Футбол. Первый дивизион
12.05
Тамбов
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
12.05
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
12.05
Балтика
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
12.05
Енисей
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
12.05
Зенит-2
Шинник
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Рудковская прокомментировала выступление Самойловой
Эксперты объяснили причины уязвимости «Панциря»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Кто возглавит «Зенит»? Ответ — в понедельник
Зеппельт капут: обличителя России не пускают на ЧМ
Беллу Хадид и The Weeknd «поймали» за поцелуями в Каннах
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
14Жены и подруги хоккеистов сборной России
8«Тосно» впервые завоевал Кубок России по футболу
22:17 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Манчини договорился о расторжении контракта с «Зенитом»

ТАСС, 11 мая. Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини договорился о расторжении контракта с футбольным клубом. Об этом сообщает Corriere della sera.

Источник: ИТАР-ТАСС

По информации издания, о расторжении контракта будет объявлено в понедельник, а во вторник-среду специалист подпишет соглашение со сборной Италии. Контракт между 53-летним специалистом и «Зенитом» будет расторгнут по обоюдному согласию. В сборной Италии Манчини будет получать около €2 млн в год, при этом предусмотрен бонус за выход итальянцев на чемпионат Европы — 2020. Отмечается, что по контракту с «Зенитом», который рассчитан до лета 2020 года, специалист получает €6 млн евро в год.

Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. Под его руководством клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил немецкому «Лейпцигу» (1:2, 1:1). За один тур до конца чемпионата России «Зенит» занимает пятое место в таблице. Команда уже лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Что Медведева сказала новому тренеру про Тутберидзе
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших
5 вопросов по составу сборной России по футболу на ЧМ-2018
Кто возглавит «Зенит»? Ответ — в понедельник
Зеппельт капут: обличителя России не пускают на ЧМ
Павел Буре поделился мнением об игре сборной России на ЧМ
Половина россиян выступила за запрет профессионального футбола
Бывшая звезда европейского футбола продает кофе в Калифорнии
Новости
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь