СМИ: Манчини договорился о расторжении контракта с «Зенитом»

По информации издания, о расторжении контракта будет объявлено в понедельник, а во вторник-среду специалист подпишет соглашение со сборной Италии. Контракт между 53-летним специалистом и «Зенитом» будет расторгнут по обоюдному согласию. В сборной Италии Манчини будет получать около €2 млн в год, при этом предусмотрен бонус за выход итальянцев на чемпионат Европы — 2020. Отмечается, что по контракту с «Зенитом», который рассчитан до лета 2020 года, специалист получает €6 млн евро в год.