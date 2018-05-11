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22:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Половина россиян выступила за запрет профессионального футбола

49 процентов россиян выступили за запрет профессионального футбола в России, сообщает Superjob со ссылкой на данные своего опроса.

Источник: Спорт-Экспресс

На вопрос «нужно ли запретить в России профессиональный футбол и освободившиеся деньги направить на развитие детского спорта?» 28 процентов выступили против, а еще 23 не определились со своей позицией.

Среди мужчин оказалось больше сторонников лишения футбола профессионального статуса — 53 процента. Среди женщин — только 44.

Наибольшую поддержку предложение вызвало у граждан в возрасте от 25 до 34 лет — 52 процента. Больше всего за ликвидацию профессионального футбола голосовали россияне с заработком от 35 до 45 тысяч рублей (54 процента за).

Всего было опрошено 1600 респондентов старше 18 лет в 287 населенных пунктах в период с 4 по 7 мая.

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