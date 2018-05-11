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21:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто возглавит «Зенит»? Ответ — в понедельник

На понедельник запланирован совет директоров «Зенита», на котором обсудят итоги сезона.

Сегодня в Санкт-Петербурге юрист Роберто Манчини ведет переговоры о расторжении контракта с «Зенитом». Позиция клуба жесткая — Манчини не выполнил задачу, не сумев вывести «Зенит» в Лигу чемпионов — клуб не получил как минимум 15 миллионов евро — и поэтому неустойка за разрыв контракта по инициативе тренера может быть весьма существенной и не ограничиться миллионом евро.

Что касается будущего тренера, то пока маловероятно появление тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

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Вероятность прихода Сергея Семака пока не слишком велика, хотя его кандидатура и обсуждается в кругах, близких к «Зениту». Вероятно, на случай форс-мажора в виде ухода Семака «Уфа» рассматривает кандидатуру Михаила Галактионова, работавшего до недавнего времени в «Ахмате». Если Семак уйдет, именно Галактионов, с большой долей вероятности, возглавит уфимский клуб.

Пока же, если конфигурация в руководстве сине-бело-голубых не поменяется, самой вероятной кандидатурой является Дик Адвокат, уже работавший в Петербурге и принесший «Зениту» самые значимые трофеи в истории клуба.

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