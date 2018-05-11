Бабаев: Не удивлюсь, если ЦСКА получит сразу несколько предложений по Головину

«Интерес к Головину со стороны клубов из топ-чемпионатов действительно существует, и Александр заслужил его своей игрой. Наверняка последуют предложения, не удивлюсь, если их будет сразу несколько.

Конечно, если зовёт серьёзный европейский клуб, даже раздумывать не стоит — надо ехать и пробовать свои силы на самом высоком уровне. Думаю, у Саши в Европе должно получиться. Возможно, в случае отъезда ему удастся переломить традицию, согласно которой у российских игроков дела в ведущих европейских чемпионатах давно уже складываются не лучшим образом. Заявить о себе удалось разве что Андрею Аршавину в лондонском «Арсенале», да и то на непродолжительное время.