Бабаев: Не удивлюсь, если ЦСКА получит сразу несколько предложений по Головину
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о возможном уходе полузащитника команды Александра Головина в один из европейских клубов.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о возможном уходе полузащитника команды Александра Головина в один из европейских клубов.
«Интерес к Головину со стороны клубов из
Конечно, если зовёт серьёзный европейский клуб, даже раздумывать не стоит — надо ехать и пробовать свои силы на самом высоком уровне. Думаю, у Саши в Европе должно получиться. Возможно, в случае отъезда ему удастся переломить традицию, согласно которой у российских игроков дела в ведущих европейских чемпионатах давно уже складываются не лучшим образом. Заявить о себе удалось разве что Андрею Аршавину в лондонском «Арсенале», да и то на непродолжительное время.
Понятно, что для ЦСКА возможный уход столь важного футболиста, каким является Головин, будет проблемой, но не отпускать в такой ситуации мы не имеем права. Впрочем, предмета для обсуждения пока нет. Подождём, как будут развиваться события, — цитирует Бабаева официальный сайт ЦСКА.