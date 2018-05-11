Расклады последнего тура РФПЛ: кому что нужно для ЛЧ, ЛЕ и спасения
Это будет самый интересный день сезона.
Это будет самый интересный день сезона.
Прямая путевка в группу Лиги чемпионов
«Спартак» — 56 очков, соперник — «Динамо» (д)
ЦСКА — 55 очков, соперник — «Анжи» (д).
Все в руках «Спартака», которому нужно выигрывать в дерби, чтобы не упустить прямую путевку в Лигу чемпионов.
Прямая путевка в группу Лиги Европы
«Краснодар» — 53 очка, соперник — «Рубин» (д)
«Зенит» — 50 очков, соперник — «СКА-Хабаровск» (д).
После того, как «Тосно»
Место в Лиге Европы для 6-й команды
«Уфа» — 40 очков, соперник — «Тосно» (д)
«Арсенал» — 39 очков, соперник — «Локомотив» (д)
«Ахмат» — 38 очков, соперник — «Амкар» (г).
Теоретически в Лигу Европы могут шагнуть даже «Динамо» с «Рубином» — прямиком с 10−11 мест. Но это практически невероятно. Путевка явно достанется
«Ахмат» попадет в Лигу Европы, если выиграет у рубящегося за спасение «Амкара» в гостях, «Уфа» не победит «Тосно» (у чеченского клуба преимущество в личных встречах), а «Арсенал» — «Локо». При равенстве в 40 очков «Уфа» опережает всех возможных конкурентов, кроме «Динамо». Тут при полном равенстве всех показателей все будет решать разница, с которой
Спасение от стыковых матчей
«Урал» — 37 очков, соперник — «Ростов» (г)
«Рубин» — 37 очков, соперник — «Краснодар» (г)
«Динамо» — 37 очков, соперник — «Спартак » (г)
«Ростов» — 34 очка, соперник — «Урал» (д)
«Амкар» — 34 очка, соперник — «Ахмат» (д).
Тут все вообще весело и запутано, и никто не может считать себя в безопасности. Например, если «Динамо» проиграет «Спартаку», то окажется в стыках, если 5 команд наберут по 37 очков. И это не так уж невероятно: достаточно «Ростову» обыграть «Урал», «Амкару» — вряд ли попадающий в ЛЕ «Ахмат», а «Рубину» — проиграть «Краснодару».
«Амкар», конечно, главный претендент на стыки, поскольку по личным встречам проигрывает «Ростову». Но если пермяки обыграют «Ахмат», а «Ростов» — «Урал», то в раскладе на три клуба ниже уже екатеринбуржцы. «Урал» гарантированно спасает любой результат, кроме поражения от ростовчан. При раскладе на четыре клуба с участием «Динамо» или «Рубина» команда Тарханова тоже оказывается слабым звеном. И только вариант с 5 клубами по 37 очков спасает команду при поражении от «Ростова» и выигрыша «Амкара».
Спасение от прямого вылета
«Анжи» — 24 очка, соперник — ЦСКА (г)
«Тосно — 24 очка, соперник — «Уфа» (г).
У «Анжи» в активе победа и ничья над «Тосно», поэтому победитель Кубка спасется от прямого вылета, только если покажет в последнем туре лучший результат: ничью против поражения или победу против ничьей.