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18:51 (мск), источник: Sport24

Расклады последнего тура РФПЛ: кому что нужно для ЛЧ, ЛЕ и спасения

Это будет самый интересный день сезона.

Источник: Sport24

Прямая путевка в группу Лиги чемпионов

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 30, 13.05.2018, 14:00
Спартак М
-Динамо М-

«Спартак» — 56 очков, соперник — «Динамо» (д)

ЦСКА — 55 очков, соперник — «Анжи» (д).

Все в руках «Спартака», которому нужно выигрывать в дерби, чтобы не упустить прямую путевку в Лигу чемпионов. Красно-белые прекрасно понимают, что в параллельной встрече ЦСКА едва ли упустит 3 очка с аутсайдером. При этом и «Динамо», и «Анжи» будут мотивированы своей борьбой. Дагестанцам надо брать очки, чтобы опередить «Тосно» в борьбе за стыки вместо прямого вылета. Динамовцы при определенном раскладе могут угодить в переходные матчи, чего явно не хотят.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 30, 13.05.2018, 14:00
Краснодар
-Рубин-

Прямая путевка в группу Лиги Европы

«Краснодар» — 53 очка, соперник — «Рубин» (д)

«Зенит» — 50 очков, соперник — «СКА-Хабаровск» (д).

После того, как «Тосно» из-за отсутствия лицензии лишился места в Лиге Европы, положенная обладателю Кубка прямая путевка в групповой этап турнира перешла к четвертому месту РФПЛ. Все шансы у «Краснодара», которому достаточно хотя бы сыграть вничью. А вот при равенстве очков выше по личным встречам будет «Зенит». Теоретически «Краснодар» еще может попасть и в Лигу чемпионов, но для этого нужно домашнее поражение ЦСКА от «Анжи». Это научно-фантастический сценарий. Вторыми «быки» не станут даже в теории — всем своим конкурентам они уступают по личным встречам.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 30, 13.05.2018, 14:00
Уфа
-Тосно-

Место в Лиге Европы для 6-й команды

«Уфа» — 40 очков, соперник — «Тосно» (д)

«Арсенал» — 39 очков, соперник — «Локомотив» (д)

«Ахмат» — 38 очков, соперник — «Амкар» (г).

Теоретически в Лигу Европы могут шагнуть даже «Динамо» с «Рубином» — прямиком с 10−11 мест. Но это практически невероятно. Путевка явно достанется кому-то из тройки, имеющей больше 37 очков. «Уфе» надо обыгрывать «Тосно» — тогда можно ни на кого не оглядываться. Но свежий обладатель Кубка бьется за то, чтобы попасть в стыки, а не вылететь напрямую. Так что рубка тут будет знатная. Ничья устроит команду Семака, только если «Арсенал» не обыграет уже лишенный мотивации «Локо». Туляки — скрытый фаворит. Год назад они спасались в последнем туре, обыгрывая уже ставший чемпионом «Спартак», теперь могут попасть в еврокубки в аналогичной ситуации с «железнодорожниками».

«Ахмат» попадет в Лигу Европы, если выиграет у рубящегося за спасение «Амкара» в гостях, «Уфа» не победит «Тосно» (у чеченского клуба преимущество в личных встречах), а «Арсенал» — «Локо». При равенстве в 40 очков «Уфа» опережает всех возможных конкурентов, кроме «Динамо». Тут при полном равенстве всех показателей все будет решать разница, с которой бело-голубые могут обыграть «Спартак». Впрочем, если по 40 очков будет больше, чем у двух команд, «Уфа» все равно останется выше по личным встречам.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 30, 13.05.2018, 14:00
Ростов
-Урал-

Спасение от стыковых матчей

«Урал» — 37 очков, соперник — «Ростов» (г)

«Рубин» — 37 очков, соперник — «Краснодар» (г)

«Динамо» — 37 очков, соперник — «Спартак » (г)

«Ростов» — 34 очка, соперник — «Урал» (д)

«Амкар» — 34 очка, соперник — «Ахмат» (д).

Тут все вообще весело и запутано, и никто не может считать себя в безопасности. Например, если «Динамо» проиграет «Спартаку», то окажется в стыках, если 5 команд наберут по 37 очков. И это не так уж невероятно: достаточно «Ростову» обыграть «Урал», «Амкару» — вряд ли попадающий в ЛЕ «Ахмат», а «Рубину» — проиграть «Краснодару».

«Амкар», конечно, главный претендент на стыки, поскольку по личным встречам проигрывает «Ростову». Но если пермяки обыграют «Ахмат», а «Ростов» — «Урал», то в раскладе на три клуба ниже уже екатеринбуржцы. «Урал» гарантированно спасает любой результат, кроме поражения от ростовчан. При раскладе на четыре клуба с участием «Динамо» или «Рубина» команда Тарханова тоже оказывается слабым звеном. И только вариант с 5 клубами по 37 очков спасает команду при поражении от «Ростова» и выигрыша «Амкара».

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 30, 13.05.2018, 14:00
ЦСКА
-Анжи-

Спасение от прямого вылета

«Анжи» — 24 очка, соперник — ЦСКА (г)

«Тосно — 24 очка, соперник — «Уфа» (г).

У «Анжи» в активе победа и ничья над «Тосно», поэтому победитель Кубка спасется от прямого вылета, только если покажет в последнем туре лучший результат: ничью против поражения или победу против ничьей.

Спартак М
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