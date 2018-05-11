Летом восемь игроков могут покинуть ЦСКА
Это Вернблум, Натхо, Миланов плюс истекают контракты почти всех российских защитников.
Это Вернблум, Натхо, Миланов плюс истекают контракты почти всех российских защитников.
Как стало известно «СЭ», летом ЦСКА с высокой долей вероятности покинут полузащитники — 31-летний Понтус Вернблум, 30-летний Бибрас Натхо и 26-летний Георгий Миланов. Швед и израильтянин не хотят продлевать соглашения, болгарину новый контракт не предложили.
Кроме того, не удается пока договориться с 35-летними защитниками братьями Березуцкими о том, чтобы они отыграли за армейцев еще один сезон. По всей видимости, завершит игровую карьеру и их коллега по амплуа 38-летний Сергей Игнашевич.
В конце июня заканчиваются контракты у 27-летнего Георгия Щенникова и 31-летннего Кирилла Набабкина. Ясности с их будущим пока тоже нет.
Кроме того, нет понимания, будет ли продлена аренда форварда Ахмеда Мусы, права на которого принадлежат «Лестеру».
Заметим, что полузащитник Константин Кучаев и защитник Виктор Васин не успеют восстановиться к началу следующего сезона после травм.