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18:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Летом восемь игроков могут покинуть ЦСКА

Это Вернблум, Натхо, Миланов плюс истекают контракты почти всех российских защитников.

Источник: Спорт-Экспресс

Как стало известно «СЭ», летом ЦСКА с высокой долей вероятности покинут полузащитники — 31-летний Понтус Вернблум, 30-летний Бибрас Натхо и 26-летний Георгий Миланов. Швед и израильтянин не хотят продлевать соглашения, болгарину новый контракт не предложили.

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Кроме того, не удается пока договориться с 35-летними защитниками братьями Березуцкими о том, чтобы они отыграли за армейцев еще один сезон. По всей видимости, завершит игровую карьеру и их коллега по амплуа 38-летний Сергей Игнашевич.

В конце июня заканчиваются контракты у 27-летнего Георгия Щенникова и 31-летннего Кирилла Набабкина. Ясности с их будущим пока тоже нет.

Кроме того, нет понимания, будет ли продлена аренда форварда Ахмеда Мусы, права на которого принадлежат «Лестеру».

Заметим, что полузащитник Константин Кучаев и защитник Виктор Васин​ не успеют восстановиться к началу следующего сезона после травм.

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