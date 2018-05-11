Тульский «Арсенал» выделил для фанатов «Локомотива» повышенную квоту билетов

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые болельщики «Локомотива»! За недолгую историю встреч между нашими командами и болельщиками установились дружеские отношения. Мы будем рады видеть красно-зелёных в Туле на матче 13 мая. Вас ждут эксклюзивные чемпионские пряники, специально изготовленные для этой встречи, и другие сувениры для болельщиков из столицы. Приобрести всё это вы сможете в сердце нашего города — тульском кремле (ул. Менделеевская, 2). Торговые ряды, место 23.

На матч «Арсенал» — «Локомотив» для вас выделена повышенная квота — 3500 билетов на гостевую (южную) трибуну Центрального стадиона «Арсенал». Эти билеты переданы для распространения в ФК «Локомотив». Обращаем внимание, что в кассах Центрального стадиона билеты на гостевой сектор продаваться не будут.

На южной трибуне для вас будет организована продажа футбольной атрибутики, в том числе предматчевых журналов и тульских пряников. Проход на южную трибуну Центрального стадиона фанатов «железнодорожников» будет осуществляться через гостевой вход с улицы Агеева. Отметим, что болельщики «Локомотива», купившие билеты на западную, восточную и северную трибуны, проходят на территорию стадиона через центральный вход.