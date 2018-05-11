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17:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» выделил для фанатов «Локомотива» повышенную квоту билетов

Тульский «Арсенал» в преддверии домашнего матча 30-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится 13 мая, выделил для болельщиков команды гостей повышенную квоту билетов по случаю чемпионства «железнодорожников».

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые болельщики «Локомотива»! За недолгую историю встреч между нашими командами и болельщиками установились дружеские отношения. Мы будем рады видеть красно-зелёных в Туле на матче 13 мая. Вас ждут эксклюзивные чемпионские пряники, специально изготовленные для этой встречи, и другие сувениры для болельщиков из столицы. Приобрести всё это вы сможете в сердце нашего города — тульском кремле (ул. Менделеевская, 2). Торговые ряды, место 23.

На матч «Арсенал» — «Локомотив» для вас выделена повышенная квота — 3500 билетов на гостевую (южную) трибуну Центрального стадиона «Арсенал». Эти билеты переданы для распространения в ФК «Локомотив». Обращаем внимание, что в кассах Центрального стадиона билеты на гостевой сектор продаваться не будут.

На южной трибуне для вас будет организована продажа футбольной атрибутики, в том числе предматчевых журналов и тульских пряников. Проход на южную трибуну Центрального стадиона фанатов «железнодорожников» будет осуществляться через гостевой вход с улицы Агеева. Отметим, что болельщики «Локомотива», купившие билеты на западную, восточную и северную трибуны, проходят на территорию стадиона через центральный вход.

Просим болельщиков «Локомотива», планирующих посетить игру в Туле, заранее прибыть на стадион для комфортного прохода на игру, а также предусмотреть наиболее удобный вариант возвращения домой. Добро пожаловать в Тулу, болельщики чемпиона страны! — сообщает пресс-служба «Арсенала».

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