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17:26 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Суперкубок России по футболу будет проводиться на аренах ЧМ-2018

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Матчи за Суперкубок России будут проводиться на стадионах, построенных к чемпионату мира по футболу. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности вице-премьера по вопросам спорта, туризма и делам молодежи Виталий Мутко.

В пятницу было официально объявлено, что матч за Суперкубок 2018 года между «Локомотивом» и «Тосно» пройдет в Нижнем Новгороде 27 июля.

«Мы будем проводить матчи за Суперкубок на новых аренах, построенных к чемпионату мира. Будем чередовать города и делать футбольный праздник. Это будет продвижение футбола и премьер-лиги в регионы», — сказал Мутко.

«Мы поддержали Нижний Новгород по многим причинам. Одна из них — это хорошая коммуникация. Из Москвы можно спокойно доехать на “Сапсане”. Кроме того, мы видели, как руководство “Тосно” организовывало чартеры для своих болельщиков», — добавил Мутко.

Суперкубок России проводится ежегодно с 2003 года. Первые три матча проходили на «РЖД-Арене» в Москве, с 2006 года решающую игру пять раз принимали «Лужники». Затем в течение пяти лет обладатель трофея определялся за пределами столицы: в 2011-м году матч прошел в Краснодаре (стадион «Кубань»), в 2012-м — в Самаре (стадион «Металлург»), в 2013-м — в Ростове-на-Дону (стадион «Олимп-2»), в 2014-м — снова в Краснодаре (стадион «Кубань») и в 2015-м — в Санкт-Петербурге (стадион «Петровский»). Последние два матча за Суперкубок вновь проходили на «РЖД-Арене» в Москве.

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