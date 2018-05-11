Мутко: Суперкубок России по футболу будет проводиться на аренах ЧМ-2018

В пятницу было официально объявлено, что матч за Суперкубок 2018 года между «Локомотивом» и «Тосно» пройдет в Нижнем Новгороде 27 июля.

«Мы будем проводить матчи за Суперкубок на новых аренах, построенных к чемпионату мира. Будем чередовать города и делать футбольный праздник. Это будет продвижение футбола и премьер-лиги в регионы», — сказал Мутко.

«Мы поддержали Нижний Новгород по многим причинам. Одна из них — это хорошая коммуникация. Из Москвы можно спокойно доехать на “Сапсане”. Кроме того, мы видели, как руководство “Тосно” организовывало чартеры для своих болельщиков», — добавил Мутко.