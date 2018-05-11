Мутко: Суперкубок России по футболу будет проводиться на аренах ЧМ-2018
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Матчи за Суперкубок России будут проводиться на стадионах, построенных к чемпионату мира по футболу. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Матчи за Суперкубок России будут проводиться на стадионах, построенных к чемпионату мира по футболу. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности
В пятницу было официально объявлено, что матч за Суперкубок 2018 года между «Локомотивом» и «Тосно» пройдет в Нижнем Новгороде 27 июля.
«Мы будем проводить матчи за Суперкубок на новых аренах, построенных к чемпионату мира. Будем чередовать города и делать футбольный праздник. Это будет продвижение футбола и
«Мы поддержали Нижний Новгород по многим причинам. Одна из них — это хорошая коммуникация. Из Москвы можно спокойно доехать на “Сапсане”. Кроме того, мы видели, как руководство “Тосно” организовывало чартеры для своих болельщиков», — добавил Мутко.
Суперкубок России проводится ежегодно с 2003 года. Первые три матча проходили на «РЖД-Арене» в Москве, с 2006 года решающую игру пять раз принимали «Лужники». Затем в течение пяти лет обладатель трофея определялся за пределами столицы: в 2011-м году матч прошел в Краснодаре (стадион «Кубань»), в 2012-м — в Самаре (стадион «Металлург»), в 2013-м — в