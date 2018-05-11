РФПЛ утвердила проведение Суперкубка страны в Нижнем Новгороде

«Буквально только что завершилось заседание правления РФПЛ, на котором было принято решение провести Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Это большая честь для нас — провести матч такого уровня. Приятно, что РФПЛ остановила свой выбор именно на Нижнем Новгороде», — сказал Никитин.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил журналистам, что матч пройдет 27 июля. «Суперкубок пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде. Мы согласуем решение правления с Российским футбольным союзом, который является соорганизатором соревнования, и попозже объявим время. Туда очень удобно добираться болельщикам, хорошее железнодорожное сообщение из Петербурга до Москвы и из Москвы до Нижнего Новгорода, запущено много поездов. А если вспомнить историю, в городе была команда “Локомотив”, поэтому там много болельщиков, что очень здорово. Стадион очень хороший, на нем и сыграем», — сказал Прядкин.