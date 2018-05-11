Сейдахмет примет участие в фотосессии перед матчем РФПЛ

Напомним, Сейдахмет подписал с «Уфой» долгосрочный контракт. На счету 18-летнего футболиста два официальных матча за коллектив Сергея Семака. «Казахский Месси» сыграл за «Уфу» в РФПЛ в двух играх — в игре с «Анжи» (3:2) он вышел на замену на 46-й минуте, с тульским «Арсеналом» (1:2) — на 81-й. Последние матчи Еркебулан пропустил из-за повреждения.