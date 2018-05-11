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14:08 (мск), источник: Sports.kz

Сейдахмет примет участие в фотосессии перед матчем РФПЛ

Молодой казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет примет участие в фотосессии перед матчем российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Тосно», передает официальная группа «Уфы» ВКонтакте.

«В воскресенье футбол! За час до матча «Уфа» — «Тосно» будет организована специальная фото зона!

Каждый болельщик сможет сделать фото с любимыми футболистами!

Встретимся на футболе! — говорится в сообщении.

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Напомним, Сейдахмет подписал с «Уфой» долгосрочный контракт. На счету 18-летнего футболиста два официальных матча за коллектив Сергея Семака. «Казахский Месси» сыграл за «Уфу» в РФПЛ в двух играх — в игре с «Анжи» (3:2) он вышел на замену на 46-й минуте, с тульским «Арсеналом» (1:2) — на 81-й. Последние матчи Еркебулан пропустил из-за повреждения.

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