Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Сейдахмет примет участие в фотосессии перед матчем РФПЛ
Молодой казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет примет участие в фотосессии перед матчем российской
Молодой казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет примет участие в фотосессии перед матчем российской
«В воскресенье футбол! За час до матча «Уфа» — «Тосно» будет организована специальная фото зона!
Каждый болельщик сможет сделать фото с любимыми футболистами!
Встретимся на футболе! — говорится в сообщении.
Напомним, Сейдахмет подписал с «Уфой» долгосрочный контракт. На счету 18-летнего футболиста два официальных матча за коллектив Сергея Семака. «Казахский Месси» сыграл за «Уфу» в РФПЛ в двух играх — в игре с «Анжи» (3:2) он вышел на замену на 46-й минуте, с тульским «Арсеналом» (1:2) — на 81-й. Последние матчи Еркебулан пропустил