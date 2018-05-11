Тренер ФК «Анжи» Скрипченко оштрафован за пропуск флеш-интервью после матча с «Ахматом»
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный тренер махачкалинского «Анжи» Вадим Скрипченко оштрафован на 50 тыс. рублей за пропуск
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный тренер махачкалинского «Анжи» Вадим Скрипченко оштрафован на 50 тыс. рублей за пропуск
Матч между «Анжи» и «Ахматом» состоялся 7 мая на «Анжи-Арене» в Каспийске и завершился победой гостей со счетом 2:0.
«Скрипченко не участвовал в послематчевом
В другом матче прошедшего тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» на домашнем поле уступил «Амкару» со счетом 0:2. «Во время матча “Урал” — “Амкар” болельщики обеих команд скандировали взаимные нецензурные выражения. КДК РФС оштрафовал “Урал” на 20 тыс. рублей, “Амкар” получил штраф в 40 тыс. рублей», — добавил Григорьянц.