Тренер ФК «Анжи» Скрипченко оштрафован за пропуск флеш-интервью после матча с «Ахматом»

Источник: РИА "Новости"

Матч между «Анжи» и «Ахматом» состоялся 7 мая на «Анжи-Арене» в Каспийске и завершился победой гостей со счетом 2:0.

«Скрипченко не участвовал в послематчевом флеш-интервью, за что он лично оштрафован на 50 тыс. рублей. Помощник Скрипченко Арсен Акаев и исполняющий обязанности главного тренера “Ахмата” Игорь Ледяхов покидали техническую зону без разрешения арбитра, поэтому КДК РФС оштрафовал Акаева на 30 тыс. рублей, а Ледяхова на 20 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.