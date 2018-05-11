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13:57 (мск), источник: ТАСС

Тренер ФК «Анжи» Скрипченко оштрафован за пропуск флеш-интервью после матча с «Ахматом»

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный тренер махачкалинского «Анжи» Вадим Скрипченко оштрафован на 50 тыс. рублей за пропуск флеш-интервью после матча 29-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), о чем сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

Источник: РИА "Новости"

Матч между «Анжи» и «Ахматом» состоялся 7 мая на «Анжи-Арене» в Каспийске и завершился победой гостей со счетом 2:0.

«Скрипченко не участвовал в послематчевом флеш-интервью, за что он лично оштрафован на 50 тыс. рублей. Помощник Скрипченко Арсен Акаев и исполняющий обязанности главного тренера “Ахмата” Игорь Ледяхов покидали техническую зону без разрешения арбитра, поэтому КДК РФС оштрафовал Акаева на 30 тыс. рублей, а Ледяхова на 20 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

В другом матче прошедшего тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» на домашнем поле уступил «Амкару» со счетом 0:2. «Во время матча “Урал” — “Амкар” болельщики обеих команд скандировали взаимные нецензурные выражения. КДК РФС оштрафовал “Урал” на 20 тыс. рублей, “Амкар” получил штраф в 40 тыс. рублей», — добавил Григорьянц.

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