ЦСКА оштрафован на 150 тыс. рублей за несоблюдение мер безопасности в матче с «Арсеналом»

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Встреча между командами прошла на «ВЭБ-Арене» 6 мая и завершилась крупной победой ЦСКА (6:0), после окончания матча на поле выбежали двое болельщиков московской команды. «КДК РФС принял решение оштрафовать ЦСКА на 150 тыс. рублей за массовое появление болельщиков на поле и необеспечение мер безопасности. Также клуб оштрафован за скандирование фанатами нецензурных выражений на 90 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

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В других матчах прошедшего тура чемпионата России «Тосно» из Ленинградской области на домашнем поле уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2, «Ростов» на выезде проиграл «Спартаку» (0:2), а прошедшая в Казани встреча «Рубина» и «Уфы» завершилась со счетом 0:0.