Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова заняла 24-е место в рейтинге букмекеров «Евровидения»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Самые дорогие няни в мире: кто и как заботится о звездных детях
Екатеринбуржцам выставили огромные счета за ЖКХ
Маша Малиновская экстремально похудела
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Генгам
Марсель
Футбол. Зарубежный
10.05
Вест Хэм Юнайтед0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Первый дивизион
12.05
Тамбов
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
12.05
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
12.05
Балтика
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
12.05
Енисей
Динамо СПб
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Самойлова прокомментировала свой провал на «Евровидении»
Эксперты объяснили причины уязвимости «Панциря»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Маша Малиновская экстремально похудела
Вера Брежнева опубликовала нежный снимок с Константином Меладзе
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
8Тутберидзе и Медведева: теперь порознь
16Хет-трик Чалова: как ЦСКА разгромил «Арсенал»
13:40 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА оштрафован на 150 тыс. рублей за несоблюдение мер безопасности в матче с «Арсеналом»

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский ЦСКА на 150 тыс. рублей за появление болельщиков клуба на поле после окончания матча 29-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Встреча между командами прошла на «ВЭБ-Арене» 6 мая и завершилась крупной победой ЦСКА (6:0), после окончания матча на поле выбежали двое болельщиков московской команды. «КДК РФС принял решение оштрафовать ЦСКА на 150 тыс. рублей за массовое появление болельщиков на поле и необеспечение мер безопасности. Также клуб оштрафован за скандирование фанатами нецензурных выражений на 90 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

Читайте также
Вернблум и Миланов уйдут из ЦСКА

В других матчах прошедшего тура чемпионата России «Тосно» из Ленинградской области на домашнем поле уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2, «Ростов» на выезде проиграл «Спартаку» (0:2), а прошедшая в Казани встреча «Рубина» и «Уфы» завершилась со счетом 0:0.

«Динамовцы наказаны штрафом в 100 тыс. рублей за скандирование ненормативной лексики. Также за оскорбительные выражения со словами нецензурной брани наказан “Спартак” по итогам матча с “Ростовом”. Во время матча “Рубин” — “Уфа” болельщики казанского клуба также применяли нецензурные выражения, за что клуб оштрафован на 30 тыс. рублей», — сообщил Григорьянц.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Что Медведева сказала новому тренеру про Тутберидзе
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших
Вратарь «Спартака» получил серьёзную травму и пропустит ЧМ-2018
Мясо режут с двух сторон. Глушаков и Комбаров — мимо ЧМ-2018
Мы переоценили звено Дацюка. 5 выводов из матча Россия – Чехия
Бразильцу Неймару надоело в Париже
Дзюба: Готов рвать за сборную России. Я в нее очень стремился
«Локомотив» оштрафован на 330 тыс. по итогам чемпионского матча
Спорт-Экспресс
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь