ЦСКА оштрафован на 150 тыс. рублей за несоблюдение мер безопасности в матче с «Арсеналом»
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/.
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/.
Встреча между командами прошла на «ВЭБ-Арене» 6 мая и завершилась крупной победой ЦСКА (6:0), после окончания матча на поле выбежали двое болельщиков московской команды. «КДК РФС принял решение оштрафовать ЦСКА на 150 тыс. рублей за массовое появление болельщиков на поле и необеспечение мер безопасности. Также клуб оштрафован за скандирование фанатами нецензурных выражений на 90 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.
В других матчах прошедшего тура чемпионата России «Тосно» из Ленинградской области на домашнем поле уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2, «Ростов» на выезде проиграл «Спартаку» (0:2), а прошедшая в Казани встреча «Рубина» и «Уфы» завершилась со счетом 0:0.
«Динамовцы наказаны штрафом в 100 тыс. рублей за скандирование ненормативной лексики. Также за оскорбительные выражения со словами нецензурной брани наказан “Спартак” по итогам матча с “Ростовом”. Во время матча “Рубин” — “Уфа” болельщики казанского клуба также применяли нецензурные выражения, за что клуб оштрафован на 30 тыс. рублей», — сообщил Григорьянц.