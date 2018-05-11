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13:38 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 330 тыс. рублей по итогам чемпионского матча с «Зенитом»

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Локомотив» на 330 тыс. рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Встреча прошла 5 мая в Москве на «РЖД-Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Локомотива», который досрочно стал чемпионом страны.

«В рамках данного мачта были зафиксированы нарушения со стороны обеих команд. Болельщики клубов скандировали оскорбительные и нецензурные выражения, за что КДК РФС оштрафовал “Локомотив” на 100 тыс. рублей, а “Зенит” — на 90 тыс. рублей, — сказал Григорьянц. — Также по итогам матча “Локомотив” оштрафован на 100 тыс. рублей за использование болельщиками клуба пиротехники, а “Зенит” получил штраф в размере 190 тыс. рублей за использование и бросание пиротехнических средств. Кроме того, “Зенит” оштрафован на 25 тыс. рублей за публичную демонстрацию болельщиками несогласованного баннера».

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В середине первого тайма матча болельщики «Зенита» сорвали разделяющую сетку на 14-м секторе стадионе, что вызвало бросание бутылок и кресел со стороны болельщиков обоих клубов. «КДК РФС принял решение оштрафовать клубы за бросание зрителями предметов на трибуну и неправомерные действия зрителей, выраженные в причинении имущественного вреда объекту спорта, — сказал глава комитета. — “Зенит” оштрафован на 150 тыс. рублей, “Локомотив” — на 100 тыс. рублей».

«Главный тренер железнодорожников Юрий Семин оштрафован на 30 тыс. рублей за покидание технической зоны без разрешения арбитра», — добавил Григорьянц.

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